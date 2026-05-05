Un millón de cristales Swarovski: Shakira impresionó con su look en Copacabana

Millones de cristales Swarovski adornaron el espectacular look de Shakira durante su multitudinario concierto en Copacabana. ¡Mirá las fotos!

En la famosa playa de Copacabana en Río de Janeiro, Shakira abría este sábado su megaconcierto gratuito ante una multitud que, según los organizadores, rondó los 3 millones de personas. La colombiana, que sigue los pasos de Madonna (que actuó en estas mismas arenas en 2024 ante 1,6 millones) y de Lady Gaga (que reunió a 2,1 millones en 2025), se alojó desde el miércoles en el hotel Copacabana Palace y se preparó para dar un show que quedará en la historia.

El dato más impactante es que Shakira llevó bordados más de un millón de cristales Swarovski en total, según afirmó Vogue Brasil: 600.000 en el primer conjunto, 350.000 en el minivestido y 200.000 en el catsuit, todos con el sello de la marca italiana Etro.

Bajo la luna llena, una loba (el apodo dado a la cantante) formada con drones se proyectó en el cielo minutos antes de la aparición de la artista en el escenario, que con más de una hora de retraso apareció vestida con los colores y la bandera de Brasil, en medio del chasquido de miles de abanicos del público.

Shakira eligió como primer look una campera bomber con cuello polera y un pantalón en la misma estampa, debajo del cual asomaba una musculosa bordada con la bandera de Brasil, que le valió una ovación gigante.

Con su hit "La fuerte", la cantante abrió el show y demostró que sigue siendo una de las artistas más convocantes del planeta, con una producción impecable y cambios de vestuario que dejaron a todos con la boca abierta. Desde el conjunto verde y amarillo con medio millón de cristales hasta un minivestido con 350.000 y un catsuit con 200.000, cada pieza fue una obra de arte en sí misma, brillando bajo la luz de Copacabana como si fuera un campo de estrellas.