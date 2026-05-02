Arjona llegó a la Argentina con un look muy sospechoso: qué se puso

Ricardo Arjona desembarcó en Argentina para una serie de conciertos, y su particular elección de vestimenta llamó la atención de sus seguidores. Mirá las fotos.

La noche del jueves 30 de abril, Ricardo Arjona aterrizó en un aeropuerto de la localidad de San Fernando para dar inicio a su esperadísima serie de 14 shows en Buenos Aires. El cantautor guatemalteco, de 62 años, llegó en un vuelo procedente de Estados Unidos con escala en Perú, y fue recibido por un grupo de fans que lo esperaban con una bandera argentina y una emoción que se palpaba en el aire.

A metros del avión, el equipo de Arjona ya lo esperaba con dos vehículos de transporte (uno de ellos blindado, porque la seguridad nunca es poca cuando se trata de una figura de su calibre), pero antes de subirse y partir rumbo al hotel para descansar, el músico se tomó el tiempo de saludar a sus seguidores, sacarse fotos, sonreír y regalarles algunos minutos de su tiempo.

Preparado para las templadas temperaturas que estaban invadiendo Buenos Aires, Arjona se mostró con un look oscuro pero con capas que constó en un abrigo largo de color oscuro de solapas anchas y cinturón, que le daba un aire casi de detective europeo, combinado con un gorro tejido gris ajustado a la cabeza, lentes oscuros para mantener el bajo perfil, pantalones deportivos negros con una franja blanca en el costado y zapatillas negras.

El cantante inicia así su gira latinoamericana "Lo que el SECO no dijo", luego de 36 exitosos conciertos en Estados Unidos, y en cada show promete un repertorio que alterna sus clásicos más reconocidos con temas de sus trabajos más recientes. La demanda de entradas fue tan fuerte que incluso tuvo que agregar una nueva función el 25 de mayo, porque 14 shows no alcanzaban para calmar la sed de sus fans argentinos.