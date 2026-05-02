Máxima en Bariloche: el look que enfureció a los más clásicos

Máxima Zorreguieta rompió moldes en Bariloche con un estilo inesperado que generó debate entre los asistentes al Foro Llao Llao.

En el marco del Foro Llao Llao en Bariloche, Máxima Zorreguieta participó como oradora en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera. La reina de los Países Bajos, que se encuentra en el sur argentino cumpliendo una agenda de trabajo intensa, sorprendió con su elección de look.

En vez de optar por los clásicos trajes oscuros y rígidos que suelen dominar este tipo de encuentros, Máxima apareció con un conjunto monocromático en un verde pastel que se robó todas las miradas, pero lo más interesante que tuvo fue la silueta.

Máxima optó por una caída mucho más relajada, con una camisa fluida y un pantalón de corte recto y amplio que acompañó esa misma lógica de comodidad. Así, la monarca demostró que se puede estar impecable para un foro internacional y al mismo tiempo sentirse cómoda y liviana.

Sin embargo, si hubo un elemento que realmente le dio un giro disruptivo a todo el conjunto fue el calzado, porque en lugar de los clásicos stilettos o los zapatos de salón que suele usar en eventos institucionales, Máxima Zorreguieta se animó a unas plataformas en tono nude con una base robusta, ancha y bien marcada, casi dentro de la categoría de "zapato chunky".