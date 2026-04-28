Dijeron que es el mejor look de Máxima Zorreguieta: qué se puso y para qué

Máxima Zorreguieta sorprendió con su elección de vestuario en el Día del Rey, un diseño llamativo que fusionó identidad y homenaje. ¡Mirá!

Para la celebración del Día del Rey en Dokkum, la ciudad recibió a la familia real de los Países Bajos para un acto tradicional. En ese entramado, la reina Máxima volvió a ocupar un rol central. No únicamente por su presencia protocolar, sino por la forma en que utilizó la moda como lenguaje diplomático.

Su elección para la jornada fue un vestido en tono amarillo ocre firmado por Natan, una pieza que funcionó como una síntesis entre su identidad personal y el homenaje al territorio que la recibía. El color remitía inevitablemente a la casa Orange, símbolo de la monarquía neerlandesa, y se destacaba entre la multitud con una calidez que contrastaba con el cielo gris de la jornada.

El diseño mantenía los códigos que ya forman parte del sello de Máxima, con un cuello con lazo y un fruncido en la cintura que estructuraba la prenda sin rigidez, permitiéndole moverse con naturalidad por las calles empedradas de Dokkum. A pesar de las exigencias del protocolo, Máxima siempre encuentra la manera de imprimirle su sello personal a cada look, y esta vez no fue la excepción.

En cuanto a los accesorios, lució una pamela de ala ancha, protegiéndola del sol y del viento; unos salones de Gianvito Rossi, en un tono neutro; y unos pendientes XL, que enmarcaron su rostro.