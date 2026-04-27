El estilo de Emilia Attias: prendas clave para un look de temporada

No te pierdas todos los detalles del look de Emilia Attias, con el abrigo beige que es tendencia este otoño.

Para una salida por las calles de Buenos Aires, Emilia Attias se apropió de una tendencia que viene fuerte esta temporada y la llevó a su terreno.

El eje del outfit fue un abrigo en tono beige, una prenda que reaparece temporada tras temporada pero que no siempre logra reinventarse. El abrigo era de corte amplio y caída relajada, y lejos de funcionar como una pieza aislada, estuvo en sintonía con el resto de los elementos. La clave estuvo en cómo Emilia evitó que el beige se volviera monótono o aburrido, sino que lo usó como punto de partida.

Las botas negras de caña alta con hebillas introdujeron el contraste necesario. Fueron el elemento que rompió con la suavidad del beige y le sumó carácter al conjunto. Las hebillas metálicas fueron un detalle que equilibró la delicadeza del abrigo, generando una tensión visual que enriqueció el look.

El cabello fue otro de los aciertos, el cual llevó suelto, lacio y con un flequillo que ha sido una constante en sus últimas apariciones, que enmarcó su rostro y le dio un toque juvenil que equilibró la seriedad del abrigo y la contundencia de las botas.