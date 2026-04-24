El diablo viste a la moda 2: Meryl Streep generó furor con su extravagante look

Un diseño de Richard Quinn fue el elegido por Meryl Streep para la premiere de "El diablo viste a la moda 2" en Londres. No te pierdas las fotos en la nota.

Mirá el look de Meryl Streep en la premiere de Londres.

En la premiere de "El diablo viste a la moda 2" realizada en Leicester Square, Meryl Streep mostró su impecable sentido del estilo. La actriz eligió un diseño de alta costura firmado por Richard Quinn, uno de los nombres más importantes de la moda británica contemporánea.

El estilismo se plantó con una seguridad absoluta, en el cual Meryl apostó por el volumen y el brillo llevados al extremo, pero con una elegancia que solo una figura con su experiencia puede sostener. La prenda principal, una especie de capa-vestido de largo midi, se construyó íntegramente en paillettes de un azul noche profundo. Bajo las luces de la alfombra roja, el efecto se veía casi galáctico.

Meryl eligió una caída amplia, casi arquitectónica, que envolvía su cuerpo sin marcarlo. Su figura apareció sugerida, no expuesta, y eso elevó el conjunto hacia un terreno mucho más conceptual. Las mangas eran amplias, tipo murciélago, y agregaron un volumen dramático, perfecto para una noche de cine y glamour.

El cuello alto, por su parte, era ligeramente estructurado, y cerró el diseño con una impronta elegante. Meryl evitó cualquier necesidad de escote pronunciado o transparencias, por lo que fue un look que trabajó desde la cobertura total, pero sin perder impacto.

En contraste con el brillo del vestido, lució unos anteojos de sol cat-eye negros, y unos stilettos también en color negro clásico que estilizaron su postura y equilibraron el volumen superior.