Antonela Roccuzzo y su secreto para un look total black perfecto

¡Mirá cómo Antonela Roccuzzo llevó el total black al siguiente nivel! Conocé todos los detalles y fotos en la nota.

En las calles de Nueva York, Antonela Roccuzzo decidió apostar por un look total black que fue furor. En su cuenta de Instagram, donde millones de seguidores siguen cada uno de sus movimientos, Antonela compartió las fotos de su estilismo, dejando en claro que sabe que a veces menos es más, y esta vez lo demostró con creces.

La pieza central del look fue un vestido corto, ajustado al cuerpo, con mangas cortas tipo princesa que le dieron un detalle distintivo sin romper la armonía general. La prenda jugó con las proporciones de manera sutil pero efectiva, destacando su silueta sin caer en lo vulgar. Ese equilibrio entre sensualidad y sofisticación es una de las marcas de Antonela, y en esta ocasión volvió a estar presente.

El resto del look se construyó casi como una extensión de esa misma idea. Antonela lució unas medias negras translúcidas y stilettos en punta del mismo tono, logrando una continuidad visual que estilizó su figura de manera notable. La estrategia monocromática, cuando se aplica bien, potencia el impacto sin necesidad de sumar más elementos.

En cuanto a los accesorios, la decisión fue clara y coherente con el resto del look: menos es más. Antonela incorporó una mini bag negra y algunas joyas sutiles como unos pequeños aros, una pulsera delicada y un reloj discreto.