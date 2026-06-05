Antonela Roccuzzo reavivó una cábala de Qatar a una semana del Mundial 2026: lo que hizo

A una semana del inicio del Mundial, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales una imagen que evocó un ritual de buena suerte de Qatar. ¡Mirá!

A una semana del inicio del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo encendió las redes sociales con un posteo en su cuenta de Instagram, en el cual apareció posando en un gimnasio privado con espejos de piso a techo, mancuernas y una colchoneta de entrenamiento como únicos elementos del entorno.

Apareció con un conjunto deportivo de tres piezas en un tono violeta con estampado de piel de serpiente. El look, compuesto por un top deportivo liso en violeta, un crop top de manga larga con escote en V cruzado y calzas de tiro alto, fue complementado con unas zapatillas blancas de adidas que contrastaban con la intensidad del violeta del set.

Lució, además, unas joyas que rompieron con la lógica del athleisure tradicional, siendo estas una cadena de eslabones plateados al cuello, aros medianos de argolla y unos anillos dorados en la mano derecha.

La elección del color no pasó desapercibida para los seguidores de la Scaloneta, porque durante los siete partidos que Argentina disputó en Qatar 2022, la esposa del 10 mantuvo una cábala personal: asistir a cada encuentro con la camiseta alternativa del equipo, que en ese torneo era violeta, y sus tres hijos también vistieron ese uniforme en las tribunas, una imagen de la familia que quedó asociada al título mundial que el equipo de Lionel Scaloni conquistó el 18 de diciembre de 2022 en Lusail, y que hoy, a días del debut argentino en el Mundial 2026, revive la ilusión de los hinchas.

El conjunto alternativo de Argentina para el Mundial 2026 ya no es violeta sino negro y azul, y el equipo lo usará en el partido frente a Jordania, pero la referencia al color del título de Qatar bastó para avivar la esperanza y generar todo tipo de comentarios en las redes, donde los usuarios no tardaron en asociar el look de Antonela con la cábala que trajo suerte la vez anterior.