Elegidos: estos fueron los mejores looks de la gala top que celebró a la República Italiana en Mendoza

El martes 2 de junio al atardecer, en el salón de los espejos del Park Hyatt Mendoza, invitados con looks muy elegantes -y otros no tanto- asistieron a una gala por el 80° aniversario de la República Italiana , en una celebración donde los convidados brindaron, charlaron y disfrutaron delicias típicas italianas.

El evento, que tuvo como anfitrión al cónsul general de Italia en Cuyo, Giuseppe D'Agosto, y contó con la presencia de autoridades, representantes de la colectividad italiana y ciudadanos italianos que viven en la provincia, fue el cierre perfecto para una jornada que había comenzado por la mañana en plaza Italia con un acto conmemorativo, pero que encontró su punto más glamoroso en la noche.

Desde MDZ Estilo queremos resaltar y en cierta medida "premiar" mencionando a quienes se preocupan por honrar una invitación cuidando su imagen, su aspecto, y se engalanan para asistir a los mismos.

Se sabe: la imagen personal es una carta de presentación. Además de mostrar cómo es uno, proyecta seguridad y confianza. A la hora de asistir a un evento o convite, cuidar el look, preparase especialmente comunica respeto por el anfitrión, demuestra comprensión del entorno al que se llega y hasta facilita el networking y las oportunidades sociales o profesionales.

A continuación, te mostramos los mejores looks de cóctel de esa noche y te explicamos por qué cada uno de ellos funcionó.

Mirá los mejores looks de cóctel de la celebración:

aniversario de italia 2026 (29) Andrea Richardi y Rubén David.

El look de Andrea es probablemente uno de los estilismos más sólidos de toda la selección en esta nota. El vestido camisero en verde esmeralda lleva la cintura marcada mediante un cinturón del mismo tejido, y cuenta con una falda amplia de largo midi. Tiene, además, unas mangas largas que equilibran el volumen de la falda y un tejido que permite que la prenda conserve algo de arquitectura propia.

Los zapatos nude de punta afilada alargan visualmente la pierna, como se sabe, y permiten que el protagonismo recaiga completamente sobre el color del vestido. Por último, el clutch dorado introduce el punto de brillo justo para un evento nocturno.

Rubén lleva un traje azul marino oscuro de corte contemporáneo, combinado con una camisa blanca abierta sin corbata. El saco presenta una silueta entallada y una caída limpia, mientras que el pañuelo blanco en el bolsillo aporta un detalle refinado. ¿Por qué funciona para un cóctel? Porque el azul marino es uno de los colores más versátiles y elegantes para eventos sociales de noche, en este caso la ausencia de corbata relaja el conjunto sin perder formalidad. Es un ejemplo de business cocktail moderno, ideal para una recepción.

aniversario de italia 2026 (31) Mariel Lippi y Mauricio Mathon.

Aquí el estilismo consta de un vestido de cóctel completamente cubierto de lentejuelas negras, con un largo por encima de la rodilla. El escote cerrado y la ausencia de mangas generan un contraste interesante, puesto que la prenda es sensual por la silueta, pero refinada por su construcción. Además, la elección de medias negras translúcidas suaviza la transición entre el vestido y el calzado, creando una línea visual continua hasta los stilettos negros.

El look de Mariel destaca porque entiende una regla fundamental de la elegancia: cuando el vestido es llamativo, los accesorios deben ser más discretos.

Mauricio, por otra parte, eligió un traje azul intenso con camisa blanca, corbata oscura texturada y pañuelo blanco. La construcción del traje es clásica, con hombros estructurados y una silueta elegante. Más conservador, privilegió a la corbata, que devuelve un nivel adicional de formalidad, apropiado para un evento protocolar.

aniversario de italia 2026 (30) Teresa D'Agosto.

Teresa estaba radiante. Este es uno de los looks más sofisticados de la noche. Se trata de un vestido negro, cuya verdadera estrella es el cuello de plumas que rodea los hombros, siendo este un recurso heredado del glamour clásico. La silueta es extremadamente limpia, ya que no lleva estampados ni pedrería, y es precisamente por eso que el detalle de las plumas adquiere tanto impacto. Por último, los zapatos negros mantienen la continuidad visual.

aniversario de italia 2026 (28) María Elena Richardi y Juan Pablo Marchionni.

Este es un estilismo que mezcla elementos románticos con lo formal. La parte superior negra del outfit de María Elena sirve como base para dos focos visuales: el collar escultórico rojo y las aplicaciones florales bordadas de la falda. Por otro lado, la cintura marcada por el cinturón ancho ayuda a construir una silueta muy favorecedora, mientras que los zapatos negros con moños mantienen la coherencia estética.

Lo que destaca de este conjunto es el uso inteligente del rojo, debido a que las flores bordadas y el collar crean una linda narrativa visual unificada sin resultar recargada.

Juan Pablo opta por un traje oscuro acompañado por camisa clara y una corbata a rayas en tonos burdeos y azul, complementada con un pañuelo de bolsillo. Definitivamente aquí lo que resalta es la decisión de la pareja de lucir perfectamente combinada. La estética de ambos es clásica y madura, muy apropiada para reuniones sociales de alto nivel.

aniversario de italia 2026 (36) Laura Malek.

Este look ya es una reinterpretación del dress code de cóctel, puesto que consta de una camisa satinada color marfil, perfectamente equilibrada con una falda oscura. Laura decide como accesorio el pañuelo estampado al cuello, que introduce un aire parisino muy refinado y agrega interés visual sin necesidad de tener que llevar joyería. Es un estilismo que funciona porque demuestra que el cóctel no siempre requiere vestido.

aniversario de italia 2026 (35) Ítala Bertín.

Para terminar, Ítala lleva la propuesta más relajada y canchera de toda la selección. El vestido negro con estampado floral en tonos rojos y blancos presenta una silueta corta y ligeramente evasé, con mangas largas que equilibran el largo reducido de la falda, evitando que el conjunto pierda su elegancia.

La decisión más interesante dentro del look fue la incorporación de las botas altas negras, siendo una elección que actualiza por completo el vestido, mientras que la joyería mínima permite que el estampado sea el centro de atención.