El exclusivo cóctel para celebrar a la República Italiana: todas las fotos

Mendoza fue nuevamente escenario de un día de fiesta de la comunidad italiana. Los momentos especiales comenzaron desde temprano, pues en la mañana del martes 2 de junio se realizó un emotivo acto conmemorativo por este 80° aniversario de la República Italiana, que tuvo lugar en plaza Italia y fue encabezado por autoridades consulares, representantes de la colectividad italiana, ciudadanos italianos y vecinos de la comunidad.

El cónsul general de Italia en Cuyo, Giuseppe D’Agosto , fue el anfitrión de una jornada cargada de tradición, música y reconocimiento a los lazos históricos y culturales entre Mendoza e Italia . Por supuesto se hizo presente el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, y otros representantes del gobierno, como José María Videla Saenz , subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza; miembros de COMITES Cuyo y de CGIE; fuerzas armadas y de seguridad; y autoridades eclesiásticas.

El acto comenzó con la presentación de la Banda de Música de la Policía de Mendoza “Cabo 1° Gustavo Ramet” , dirigida por Mauricio Salazar. Posteriormente, ingresaron las banderas de ceremonia portadas por alumnos de la Escuela Italiana 21 Aprile.

La banda, junto al coro italiano , dirigido por Cristina Picón, interpretó las estrofas de los himnos nacionales argentino e italiano, en uno de los momentos más significativos de la ceremonia. Más tarde, el cónsul general Giuseppe D’Agosto realizó la entrega de una corona de laureles en homenaje a los caídos, seguida de un minuto de silencio.

Tras este homenaje, el representante consular dirigió unas palabras a los presentes, destacando la importancia de mantener vivas las raíces culturales y el vínculo entre ambas comunidades. Expresó: "Italia es miembro fundador de la Unión Europea y cree con convicción en el valor de la cooperación internacional. Celebramos esta conmemoración en Mendoza, en el corazón de esta tierra que lleva grabada de manera indeleble la huella de la inmigración italiana".

Y agregó: "Agradezco profundamente al intendente por su apoyo, por la confianza de siempre y por poner a disposición a su equipo, haciendo posible esta fiesta de todos".

Luego se realizó la despedida de las banderas y de la banda musical, dando paso a un repertorio de canciones tradicionales italianas interpretadas por el coro, que acompañó el cierre de la celebración.

Brindis por la República Italiana en una noche de gala

Al atardecer se recibió a invitados especiales en un brindis de honor en el que la consigna fue la elegancia. El salón de los espejos del Park Hyatt Mendoza fue el lugar elegido para el convite, en el que se disfrutaron delicias típicas italianas como ñoquis, lasagna, y cortes de carnes, pero la mixtura con lo regiional no fue olvidada: las empanadas mendocinas también tuvieron protagonismo.

Todo el menú se maridó con vinos de cepas italianas. ¿El más pedido? El lambrusco de de bodega Pumelek.

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aniversario de italia 2026 (16) Kelly Pascucci, Graciela Pascucci, el cónsul Giuseppe D'Agosto y Valeria Adiba y Andrés Ostropolsky.

aniversario de italia 2026 (5) Andrés Donadi, Julieta Carbonari, Miriam Nicolás, Cecilia Zunino y Jorge Bobillo.

aniversario de italia 2026 (4) Cecilia Buj de Altieri, Alfredo Zabala Jurado y su esposa, Claudia Cerroni.

aniversario de italia 2026 (8) El chef ejecutivo de Park Hyatt Mendoza, Franco Canzano, junto a Martín Bianchinelli y Mauro Porfiri.

aniversario de italia 2026 (10) Victoria Dion, Julieta Carbonari y Laura Malek, de bodega Pumalek.

aniversario de italia 2026 (29) Andrea Richardi y Rubén David.

IMG_5109 (2) Marcantonio Cocuzza y Federico Croce: foto de amigos.

aniversario de italia 2026 (15) Don Vittorio Zito, legendario corredor de Moto GP que supo representar en la competición a Ceccato y Ducati, junto a Eugenia Ferrer y Oliverio Gabrielli.

aniversario de italia 2026 (2) Camila Gimenez, Roberta Bariani, Carlos Piattelli y Roberto Vinci.

aniversario de italia 2026 (3) Raymond Schefer -cónsul honorario de Suiza en Mendoza-, Giovanni Di Sanzo, Cecilia Barás y Federico Kahr, cónsul honorario de Austria en Mendoza.

aniversario de italia 2026 (6) Celina Vaccarone, Sonia Enriz, Marcelino Blanco, Beatriz Barbera, Ítala Bertin y Lica Morales.

aniversario de italia 2026 (27) María Elena Richardi y Juan Pablo Marchionni, siempre presentes.

aniversario de italia 2026 (13) Gastón Miceli y Rodrigo Gauna.

aniversario de italia 2026 (12) Mabel Puebla y Magdalena Herrera.

aniversario de italia 2026 (11) Mariel Lippi y Mauricio Mathon.

aniversario de italia 2026 (19) Celeste D' Inca , Alicia Quiero, Agustina Quiros y Nicolás Vignoli.

aniversario de italia 2026 (7) Silvina Carletti, Sandra Cane y Mauricio Roncaglia se encontraron con Gustavo y María de Baggies.

aniversario de italia 2026 (1) Sonia Melis, Felix Haensel, Nicole Antonini y Arianna Scaglia.

aniversario de italia 2026 (9) Valeria Moledo y María Laura Zavattieri.

aniversario de italia 2026 (14) Rubén David, Andrea Richardi, Miriam Nicolás, Cecilia Zunino, el cónsul de España en Mendoza Ramón Blecua y Julieta Carbonari.

aniversario de italia 2026 (17) Carolina Dellatorre, María Marta Donadi, Franco Dionisi, Federico Croce, Julieta Zuin, Teresa D’Agosto, Jerónimo Chaud.

aniversario de italia 2026 (18) Federico Ardito y Darío Navarro.

aniversario de italia 2026 (20) El mítico "salón de los espejos" de Hyatt Mendoza lució repleto de italianidad.

aniversario de italia 2026 (22) Pablo Ubriqco, Judith Sappag, Ana Ruiz y Federico Isgro.

aniversario de italia 2026 (37) Eduardo Aregall y Laura Malek.

aniversario de italia 2026 (23) Fue una noche colmada de amigos, italianos y descendientes residentes en Mendoza que brindaron por los 80 años de la República Italiana.

aniversario de italia 2026 (21) La gastronomía italiana se disfrutó en su esplendor.

aniversario de italia 2026 (24) El cónsul de Italia Giuseppe D'Agosto, el cónsul de España Ramón Blecua, el cónsul de Israel Andrés Ostropolsky y el subsecretario de Relaciones Institucionales José María Videla Sáenz.

aniversario de italia 2026 (25) Laura Carbonari y Fede Croce.

PHOTO-2026-06-03-07-50-16 Juan Pablo Marchionni, María Elena Richardi, Teresa D'Agosto, Giuseppe D'Agosto, Andrea Richardi y Rubén David.

aniversario de italia 2026 (26) Pedro Straniero y Gustavo Schiavi.

aniversario de italia 2026 (32) Francesca Basile, en la dulce espera, junto a Mariel Lippi.

aniversario de italia 2026 (33) Julieta Gargiulo y María Eugenia Ferrer.

aniversario de italia 2026 (34) El cónsul de Italia en Cuyo, Giuseppe D'Agosto, el gran anfitrión de la velada de gala.

aniversario de italia 2026 (38) Una velada colmada de buena energía.

unnamed (88) En la mañana, los actos oficiales se realizaron en plaza Italia.

unnamed (86) El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, se acercó a presentar sus respetos.

unnamed (87) El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, se saludó con Ulpiano Suarez.