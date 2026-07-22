Nicole Neumann en París: mirá el impactante look que lució

En su paso por París, Nicole Neumann exhibió un llamativo look en verde agua. No te pierdas todos los detalles en la nota.

En plena Semana de la Moda en París, la capital francesa se convirtió una vez más en el centro del universo fashion, y Nicole Neumann no quiso perderse la cita. Viajó hasta la ciudad del amor para asistir como invitada al desfile de alta costura de Zuhair Murad, y desde sus redes sociales compartió cada paso de su experiencia.

La modelo eligió un look en verde agua, firmado por la marca argentina Sadaels. Se trató de un conjunto de dos piezas confeccionado en satén de seda natural, que consistió en un top de escote halter con cuello plegado, y un short mínimo con sutiles aberturas laterales.

En cuanto a los accesorios, lució una cartera de cuero negro con detalles dorados y unos zapatos de taco aguja estilo slingback en color crema con puntera negra. Cada detalle sumó a la propuesta y confirmó que la atención a los complementos puede marcar la diferencia en un look ya de por sí impactante.

El beauty look mantuvo la misma línea impecable y llevó el pelo extra lacio, con sombras en tonos tierra y labios nude. Una apuesta sutil que dejó todo el protagonismo al conjunto y a los accesorios.