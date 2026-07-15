Así fue el look de Nicole Neumann en Francia: qué se puso

En su viaje por Europa, Nicole Neumann se mostró en redes con un look que te va a sorprender. ¿Lo usarías?

En sus últimos días en París, Nicole Neumann se despidió de la ciudad con un look de inspiración romántica. La modelo, que aprovechó cada rincón de la capital francesa para desplegar su estilo, compartió unas fotos desde un pintoresco pueblo.

El outfit fue una combinación de tonos claros y fibras naturales, cuya pieza central fue una blusa celeste pastel de tela liviana, con escote cuadrado, bordados florales en el frente y volados sobre los hombros. La prenda incluía además un sutil efecto peplum en la cintura, que le dio movimiento.

Nicole la acompañó con un short de lino color marfil, un material que sigue siendo la estrella del verano europeo por su frescura y caída natural. Para completar el look, sumó un sombrero de rafia de ala media y una tote bag de gran tamaño en tono natural, que reforzaron la impronta artesanal del conjunto.

Por último, agregó un collar y unas pulseras, y unas ojotas minimalistas en marrón que cerraron un estilismo cómodo y versátil.