El impactante look de Flor de la V para un fin de semana en la nieve: ¿qué se puso?

En San Martín de los Andes, Flor de la V apareció con un particular conjunto para la nieve que sorprendió en redes. Mirá lo que se puso en la nota.

Mirá el look de Flor de la V.

Flor de la V pasó el fin de semana en San Martín de los Andes junto a su familia, y desde allí compartió varias fotos invernales. El destino patagónico fue el escenario perfecto para un look que tuvo tanto de comodidad como de glamour.

La conductora eligió un pantalón técnico para nieve en un tono violeta, que se convirtió en el punto de partida de un estilismo pensado para el frío pero con todo estilo, y lo acompañó con una remera blanca de algodón con estampa celeste.

Sin embargo, la gran protagonista del outfit fue un tapado corto de piel sintética en el mismo tono ciruela. Voluminoso, de mangas amplias y cuello llamativo, el abrigo sumó todo el glamour y generó un efecto monocromático muy elegante.

Para completar el look, Flor lució unas botas técnicas en violeta oscuro y negro, perfectas para caminar sobre la nieve, y unos anteojos de sol oversize de marco cuadrado en carey.