Nicolás Occhiato tuvo un acercamiento con Florencia Peña: los detalles del pacto en puerta entre ambos

Nicolás Occhiato y Florencia Peña reestablecieron diálogo tras la polémica salida de la actriz de Luzu TV, derivada de su anuncio al aire de una falsa noticia sobre la salud de Lionel Messi.

Según trascendió, la artista estaba dispuesta a iniciar una demanda por 750 millones de pesos contra el titular del canal de streaming, para con esa suma paliar los efectos de su repentina desvinculación.

Al aire en Lape Club Social (América), Luis Bremmer detalló: " Nicolás Occhiato y Florencia Peña firmaron la pipa de la paz. Hay paz en medio de una negociación que según palabras del abogado Fernando Burlando iba orientada hacia una demanda de 750 millones de pesos. Ahí hubo un mediador, llamado Alejandro Marley, quien intentó acercar posiciones".

Lego el periodista amplió que Occhiato habría calibrado que ya bajó la espuma respecto a la controversia que generaron los dichos de Peña . "Al principio, la mataban a Flor, pero las tendencias fueron cambiando en las redes sociales", explicó el especialista en espectáculos.

En tanto que en referencia a la dura sanción que trazó Nicolás Occhiato con Florencia Peña , Luis Bremer destacó: "Hay que tener en cuenta que ella es mujer, una artista popular, de primera línea, y la única echada".

Además, el panelista precisó que la comunicación entre ambas partes esta vez se dio en buenos términos. Mientras que sobre un posible regreso de Peña a Luzu TV, Bremer recordó que nunca se dio de baja el contrato preexistente, por lo cual el retorno podría resolverse sin ningún tipo de complicación legal.

"Podría volver el programa de Marley y Florencia Peña. Pregunté '¿después del Mundial?' Me dijeron que tal vez antes. Y me remarcaron esto, 'fumaron la pipa de la paz'", finalizó Luis Bremer sobre el pacto que podría concretar con Nicolás Occhiato.