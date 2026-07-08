¿Vuelve Florencia Peña a Luzu TV? Marley rompió el silencio y no negó el regreso al canal de Nicolás Occhiato

En medio de la euforia por los triunfos de la Selección Argentina en la Copa América, Marley hizo un alto desde Atlanta para ponerle fin a las especulaciones. A través de LAM (América TV), el histórico conductor abordó de frente los rumores que indicaban un distanciamiento con Florencia Peña y aclaró el presente con Nicolás Occhiato.

"Mi relación con Florencia está en su mejor momento" Lejos de esquivar el tema, Marley fue categórico respecto a su amistad con la actriz, asegurando que el vínculo entre ambos sigue intacto y más fuerte que nunca. "Hablo todos los días con Florencia Peña. Todos los días. Cuando ella está triste, yo estoy para levantarle el ánimo", afirmó, desmintiendo tajantemente las teorías que apuntaban a que realizaría proyectos en solitario dándole la espalda a su histórica compañera.

El conductor explicó que el silencio de las últimas semanas fue una decisión conjunta para apaciguar las aguas: "Con Flor quedamos en no hablar porque no queremos enchastrar la cancha". Además, reflexionó sobre la exposición de su vínculo: "A veces las relaciones de amistad pueden ser privadas y no todo sale en la cámara o se tiene que contar".

El posible futuro de la dupla en el streaming El punto más tenso de los rumores giraba en torno a una posible demanda legal de Florencia Peña hacia Nicolás Occhiato, creador de Luzu TV. Sin embargo, Marley se encargó de desactivar esa bomba y reveló que actualmente está oficiando de intermediario entre ambas partes.

"Florencia me dijo que no está judicializada, que no le va a hacer un juicio. Ella lo que quiere es juntarse con Occhiato y entre los dos cerrar a ver si volvemos otra vez con el programa", detalló. En esa misma línea, el conductor confirmó que ya mantuvo una reunión personal con Occhiato para transmitirle la postura de la actriz y dejó en claro cuál es su deseo: "Ojalá sea en Luzu y no sea en otro lado. Y ojalá Occhiato decida reunirse con Florencia y puedan hablar de sus diferencias".