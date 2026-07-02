"Daños y perjuicios": salió a la luz la millonaria cifra que Florencia Peña le reclama a LUZU TV tras su despido
Luego de que la actriz fuera desvinculada del canal de streaming, Barby Franco reveló el importante monto que Peña le exige a la productora de Nicolás Occhiato.
La disputa entre Florencia Peña y LUZU TV continúa escalando y ahora trascendió cuál sería el monto que la actriz reclamaría en la demanda que prepara contra la productora encabezada por Nicolás Occhiato.
Recordemos que el conflicto ocurrió luego de que la actriz diera a conocer en el canal de streaming una noticia falsa sobre el papá de Lionel Messi, Jorge Messi. A raíz de la situación, la artista fue despedida de LUZU TV.
La encargada de difundir la información fue Barby Franco durante Pasó en América. La modelo, además, mantiene un vínculo directo con el caso, ya que es pareja de Fernando Burlando, el abogado que representa a Peña en este conflicto legal.
En ese contexto, Franco dio a conocer la cifra que, según afirmó, será parte del reclamo judicial.
"Finalmente, Florencia Peña lleva a juicio a la productora por 750.000.000 de pesos por daños y perjuicios", aseguró Barby Franco.
De acuerdo con lo que explicó la panelista, la presentación judicial no estaría enfocada únicamente en una compensación económica. También incluiría un pedido para que se respete el contrato que la actriz tenía firmado con la productora antes de que se produjera su desvinculación laboral.