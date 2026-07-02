"Daños y perjuicios": salió a la luz la millonaria cifra que Florencia Peña le reclama a LUZU TV tras su despido

Luego de que la actriz fuera desvinculada del canal de streaming, Barby Franco reveló el importante monto que Peña le exige a la productora de Nicolás Occhiato.

Salió a la luz la impactante suma que Florencia Peña le exige a LUZU TV.

La disputa entre Florencia Peña y LUZU TV continúa escalando y ahora trascendió cuál sería el monto que la actriz reclamaría en la demanda que prepara contra la productora encabezada por Nicolás Occhiato.

Recordemos que el conflicto ocurrió luego de que la actriz diera a conocer en el canal de streaming una noticia falsa sobre el papá de Lionel Messi, Jorge Messi. A raíz de la situación, la artista fue despedida de LUZU TV.

Por una noticia falsa sobre el papá de Messi, la actriz fue despedida y ahora va por todo contra el canal de streaming de Nicolás Occhiato. La encargada de difundir la información fue Barby Franco durante Pasó en América. La modelo, además, mantiene un vínculo directo con el caso, ya que es pareja de Fernando Burlando, el abogado que representa a Peña en este conflicto legal.

En ese contexto, Franco dio a conocer la cifra que, según afirmó, será parte del reclamo judicial.

Barby Franco reveló el monto que reclama la artista. Foto: captura de video / Luzu TV. "Finalmente, Florencia Peña lleva a juicio a la productora por 750.000.000 de pesos por daños y perjuicios", aseguró Barby Franco.