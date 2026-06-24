¿Fin de una amistad histórica? Marley rompió el silencio sobre Florencia Peña y dejó un llamativo mensaje

El representante de la actriz expuso su malestar por la falta de apoyo público del animador tras el escándalo con Luzu TV. Finalmente, el conductor habló.

El escandaloso despido de Florencia Peña de Luzu TV no solo desató una guerra legal con la productora, sino que comenzó a generar esquirlas en su círculo más íntimo. En las últimas horas, el estado de su histórica amistad con Marley quedó bajo la lupa luego de que el entorno de la actriz lanzara un fuerte pase de facturas contra el conductor.

"La tiraron por la ventana" La tensión salió a la luz cuando Sebastián Centeno, representante de Peña, dialogó con LAM (América TV) y dejó en claro el malestar que existe por la actitud del animador. Según el mánager, mientras la actriz atraviesa un momento anímico muy delicado y siente que "la tiraron por la ventana", Marley optó por el silencio público.

Centeno fue más allá y recordó que, durante las recientes crisis de imagen y "cancelaciones" que enfrentó el conductor, Peña siempre lo respaldó, un gesto que hoy no ven retribuido.

La fría respuesta de Marley y su relación con Peña Frente a estas acusaciones, la palabra del conductor era una de las más buscadas. Ángel de Brito logró comunicarse con él mediante mensajes de texto mientras se encuentra en Dallas, Estados Unidos, grabando contenido para una plataforma de streaming. Al ser consultado específicamente sobre cómo estaban las cosas con su amiga tras los reclamos de su representante, la respuesta del animador fue tajante pero llamativamente breve.

"Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto", sentenció Marley. Sin embargo, cuando desde el programa le pidieron que enviara un audio para profundizar sobre el tema y despejar las dudas de un distanciamiento, el conductor cortó la comunicación y evitó seguir dando declaraciones.