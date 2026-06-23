Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi y reveló un dato que podría enfurecer al futbolista

Wanda Nara dialogó con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda y no dudó en apuntar contra el padre de sus dos hijas.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo y tenso capítulo luego de las fuertes declaraciones de las abogadas del jugador. La empresaria decidió salir a hablar y fulminó al padre de sus hijas en Sálvese Quien Pueda, programa de Yanina Latorre.

La empresaria y figura de Telefe no dudó en destapar un dato que podría enfurecer al futbolista, ya que tiene que ver con su paso por Turquía, donde es sin discusión alguna un ídolo para los hinchas del Galatasaray.

"Mauro odiaba a los turcos, odiaba a Turquía y el contrato que yo había hecho", comenzó diciendo de manera furiosa Wanda Nara. Además, dejó en claro que "me dijo que estaba loca y que era un país de mier... con gente de mier...".

El fuerte dato que reveló Wanda Nara y que puede enojar a Mauro Icardi "Les inculcó a mis hijos que en Turquía la gente tenía olor y yo hice a toda mi familia enamorarse de Turquía. Yo tengo los chats de Mauro", sentenció Wanda Nara sobre lo que pensaba Icardi.