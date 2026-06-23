Polémica: la intervención estética que Mauro Icardi autorizó en secreto para su hija y terminó en infección

El conflicto legal y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icard i suma un nuevo y delicado capítulo que involucra directamente el bienestar de una de sus hijas. En medio del cruce de denuncias que mantiene con el entorno legal del futbolista, la mediática expuso una situación puntual que colmó su paciencia: Icardi autorizó y le realizó cinco perforaciones en la oreja a su hija Francesca sin el consentimiento materno.

La revelación se dio durante la última emisión de SQP (América), donde Nara explicó el contexto de su reciente presentación judicial, respondiendo indirectamente a las críticas de la abogada Elba Marcovecchio. Según relató la conductora, tomó conocimiento de la situación de manera abrupta al asistir a un acto escolar, donde notó que la niña presentaba una evidente infección en la zona afectada.

"Es entre todas las denuncias que dicen que yo hago. Esa fue una de las presentadas porque no se me consultó. Tiene dos piercings nuevos en una oreja y a Francesca se le infecta mucho ", detalló Wanda . Además de la complicación de salud, la empresaria remarcó que la decisión del padre entra en conflicto directo con las normativas de la institución educativa a la que asiste la menor, la cual prohíbe el ingreso de los alumnos con ese tipo de accesorios.

La entrevista también dejó al descubierto la nula comunicación directa que existe actualmente entre los padres. Nara confirmó que las interacciones vinculadas a las menores se dan exclusivamente a través de un chat supervisado por una profesional, la licenciada Matera. Sin embargo, aseguró que Icardi suele ignorar los mensajes o tomar determinaciones por su cuenta.

"Llega un momento donde los chicos son chicos y somos los grandes los que nos tenemos que poner de acuerdo. No es que denuncio como una loca psiquiátrica. Denuncio cosas que van en contra de lo que yo autorizo ", enfatizó la conductora. En ese sentido, aclaró que mantiene normas estrictas de crianza, recordando que sus hijos adolescentes mayores no tienen permitido realizarse tatuajes ni perforaciones.

Durante la nota, se le consultó si la estética elegida por Icardi para la niña guardaba alguna similitud intencional con el estilo de Eugenia "la China" Suárez, quien también luce múltiples aros. Si bien Wanda evitó confirmar esa teoría, fue contundente respecto a las intenciones de su expareja: "Siento que todo es constantemente buscar situaciones para pincharme a mí, que soy la que está todo el año con mis hijas".

¿Cómo quedó la oreja de Francesca?

La gravedad del cuadro infeccioso que relató la empresaria fue respaldada horas más tarde en LAM, donde Pilar Smith abordó el tema y mostró al aire la fotografía de la oreja de la niña, imagen que actualmente forma parte de la evidencia en el expediente judicial.

Smith volvió a explicar la cronología de los hechos, destacando el estado de vulnerabilidad de la menor ante la falta de consenso de sus padres. Al exhibir la imagen, la panelista dejó en evidencia el enrojecimiento y la inflamación que sufrió Francesca producto de las cinco perforaciones consecutivas, justificando así el accionar legal de Nara frente a lo que consideró una negligencia en el cuidado de su hija.