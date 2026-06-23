El Diablo Viste a la Moda 2 desembarca en streaming tras su arrasador paso por los cines: cuándo estrena

La nueva entrega de El Diablo Viste a la Moda finalmente llegará a Disney Plus y en esta nota te contamos todos los detalles.

El Diablo Viste a la Moda 2 finalmente llegará a Disney Plus luego de lo que fue su exitoso paso por las diferentes salas de cines de todo el mundo. El film protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep conquistó a los fanáticos con esta nueva entrega.

20 años después de interpretar a Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway.

Luego del rotundo éxito, la película desembarcará en Disney Plus. La plataforma de streaming finalmente confirmó la fecha de estreno, que será el próximo 29 de julio, y ya hay expectativa.

La película, además de ser un éxito de taquilla, arrasó en el mundo de la moda y los medios de comunicación cuando se estrenó en los cines el pasado mes de abril, y va camino a recaudar más de 676 millones de dólares en todo el mundo.