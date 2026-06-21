¿Indirecta a Wanda Nara? El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez que sorprendió a todos

Mauro Icardi compartió un posteo en redes sociales que se viralizó al instante por el texto con el que acompañó a las imágenes.

Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en Buenos Aires luego de lo que fue su aventura por Japón y también por las Islas Maldivas. El futbolista del Galatasaray volvió al país para pasar tiempo con sus hijas y también disfrutar de momentos junto a su pareja.

En su cuenta de Instagram, el jugador subió una nueva publicación junto a la China Suárez. En las mismas se los puede ver a ambos muy enamorados, aunque lo que más llamó la atención fue el texto que utilizó para acompañar el carrusel de fotos.

"Que nos miren, que comenten!! También es una forma de admirarnos", expresó el jugador. Algunos usuarios de las redes tomaron este fragmento como una indirecta para Wanda Nara, con quien se encuentra en plena disputa judicial.