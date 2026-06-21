Mirtha Legrand sorprendió al revelar detalles sobre la grabación con Lionel Scaloni: "Él me..."

Mirtha contó en su programa detalles del detrás de escena de la grabación que realizó junto al técnico de la Selección argentina.

Mirtha Legrand sorprendió en la previa de la Copa del Mundo al grabar una publicidad con Lionel Scaloni. Esta propuesta se dio meses antes de que comience la competencia y la conductora decidió contar en su programa detalles de la intimidad del trabajo.

La diva de El Trece le preguntó a Guido Kaczka si había tenido un momento de tensión o reclamo por parte de un participante. En ese momento él nombró al ciclo "Los 8 Escalones" y Mirtha hizo un chiste con el apellido del técnico argentino.

Luego de esta broma, decidió contar cómo fue grabar la publicidad: "Hice un comercial con él muy lindo. Yo no lo conocía, llegué y me estaba esperando y es amoroso".

Mirtha Legrand habló sobre la grabación con Lionel Scaloni "Fue con la hermana él a hacer el comercial, almorzó con nosotros y él me miraba mucho. No por nada, no piensen nada raro, y yo lo observaba a él también porque es un astro", comentó la conductora sobre Lionel Scaloni.