Mirtha Legrand decidió hablar en su programa sobre la actriz que falleció a los 83 años y se la mostró muy afligida por la triste noticia.

El fallecimiento de María Rosa Fugazot conmocionó al mundo del espectáculo y Mirtha Legrand decidió dedicarle unas palabras en su programa. La actriz fue encontrada sin vida en su departamento y el día martes trasladaron sus restos al panteón de actores en el Cementerio de la Chacarita.

Por supuesto que la diva de El Trece quiso referirse al tema y despedir a una de las actrices más queridas del mundo de la farándula, quien se encontraba realizando una obra de teatro.

El homenaje de Mirtha Legrand a María Rosa Fugazot Totalmente angustiada: Mirtha Legrand conmovió a todos al despedir a María Rosa Fugazot "Mi recuerdo para María Rosa Fugazot, que murió esta semana", comenzó diciendo Mirtha. En el ciclo decidieron recordarla con su visita a la mesaza donde contó que su papá "murió muy joven, tenía 69 años".

Luego, para finalizar, Legrand comentó: "Que en paz descanse, era una actriz maravillosa, se le había muerto un hijo no hace mucho tiempo". Sin dudas que la partida de la actriz deja una tristeza profunda.

Captura de pantalla 2026-06-14 084750 Mirtha Legrand le dedicó unas emotivas palabras a María Rosa Fugazot. Foto: captura de video / El Trece. La fuerte revelación tras la muerte de María Rosa Fugazot Javier Caumont, hijo del corazón, habló sobre María Rosa y realizó una confesión que generó un enorme impacto: "Como mamá fue la mejor, tanto de René como conmigo. Tuve el privilegio de que me eligiera y yo elegirla. Todos sabemos que se empezó a morir el día que falleció René".