Salió a la luz un video inédito de María Rosa Fugazot en sus últimos meses de vida: "Todo hace pelota"

María Rosa Fugazot falleció a los 83 años, significando otro golpe al espectáculo nacional. Su partida se da luego de haber atravesado uno de los golpes más duros de su vida: la pérdida de su hijo el año pasado. En medio de la conmoción por su adiós, salió a la luz una entrevista inédita grabada durante el último verano, que deja ver su mirada franca y reflexiva sobre la vida moderna.

En el material audiovisual, se la escucha hablar con la honestidad que siempre la caracterizó, esta vez abordando el boom de las plataformas de streaming, como Netflix, y el avance implacable de la tecnología. Con una postura crítica pero comprensiva, Fugazot dejó una última reflexión sobre cómo las nuevas herramientas afectan las relaciones humanas y el trabajo.

Compartido por el periodista Agustín Lombardi (Agus Rey), destacó la grabación: "Mirá , yo mucho no me entero de eso, ¿viste? Leo algunas cosas, miro, pero no soy muy de las plataformas" , confiesa la actriz en los primeros segundos del video. Sin embargo, rescata el lado positivo del mundo digital: "Sirve sí para conectarse o para informar lo que hacés o de tu trabajo, eso es útil".

Fiel a su esencia y a una carrera forjada en las bases más tradicionales de la actuación, María Rosa no dudó en marcar su postura frente a la automatización. "Pero yo soy antigua, ¿viste? Entonces pienso siempre que las plataformas, los aparatos, las técnicas, siempre que ayuden a las personas, vale" , reflexiona en el fragmento.

El momento más contundente de la charla llega cuando analiza el impacto de la tecnología en la fuerza laboral y el desplazamiento del ser humano. "Ahora, cuando todo lo hace el aparato... te ve en medio de la calle y las cosas salen como la mona, porque es extraordinario, no me va mucho", expresa con su tono inconfundible.

Ante la pregunta de si le gustaría que volviera la ficción tradicional, su respuesta trasciende la pantalla y se convierte en un deseo casi existencial: "Me gustaría que la vida fuera así. Todo lo nuevo que aporte, que ayude al ser humano, porque si vos te ponés a pensar, todo hace pelota al que trabaja, al que se joroba".

En dicho posteo, Agustín expresó que la actriz le habría confesado que, tras la partida de su hijo René Bertrand, se encontraba "sobreviviendo" y que "ya no era vida". Cabe recalcar que la artista sufrió la pérdida de su único heredero el 26 de junio de 2025.