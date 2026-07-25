En foto: la fuerte muestra de apoyo de Joe Jonas a la Argentina que revolucionó las redes sociales

Tras las críticas internacionales posteriores a la final del Mundial, el músico estadounidense dejó clara su postura ante la mirada de miles de fanáticos.

Las imágenes del artista con la indumentaria albiceleste recorrieron las plataformas digitales en minutos. / Instagram @joejonas

En medio de una ola de cuestionamientos internacionales dirigidos hacia la Argentina, una destacada figura de la música internacional decidió marcar la diferencia con una acción inesperada. Joe Jonas sorprendió a sus fanáticos durante un reciente show al mostrar su respaldo al país de manera directa.

La demostración de cariño de un Jonas a Argentina El cantante apareció en el escenario luciendo una remera inspirada en la Selección argentina. Sin embargo, lo que verdaderamente captó la atención del público presente y de los usuarios en internet fue el texto grabado en la prenda.

La inscripción "Cuidado con la envidia" causó furor entre los fanáticos de la banda. X La camiseta albiceleste llevaba impresa una frase contundente: "Cuidado con la envidia". El momento quedó registrado en videos que se difundieron rápidamente en las plataformas digitales, despertando una catarata de comentarios.

La reacción de Jonas cobra relevancia debido al contexto actual. Desde la final del Mundial 2026, varias personalidades extranjeras y usuarios en redes sociales lanzaron duras acusaciones de racismo hacia la sociedad argentina.