Mirtha Legrand fue tajante y le hizo un duro reclamo a una invitada en pleno vivo: "Memoriosa"

La conductora de El Trece no dudó en cruzar a una comensal mientras se desarrollaba el programa y el momento se viralizó al instante.

Mirtha Legrand generó un momento de absoluta tensión en el programa del sábado 25 de julio en El Trece. La conductora no dudó en apuntar contra Karina Mazzocco y le hizo un reclamo que claramente sorprendió a todos los presentes.

Todo comenzó cuando la exconductora de América le expresó que era una ocasión muy especial estar en la mesa de ella. En ese instante, la leyenda de la televisión se sonrió y segundos después llegó el reclamo.

"Vos hacías muchísimo que no venías, estabas en otro canal... Por ahí hablaste regular de mí y yo soy memoriosa", comentó La Chiqui. En ese instante, la tensión se adueñó del estudio y Karina se hizo la desentendida.

Mirtha Legrand y un reclamo picante a una de sus invitadas Luego recordó un momento en el que Legrand llamó en vivo al programa para desmentir una información que estaban comentando en A la Tarde: "Un día llamaste en vivo porque se estaba diciendo algo de vos. Ahí me dijiste 'te mereces el Martín Fierro'".