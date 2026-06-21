Mirtha Legrand puso contra las cuerdas a uno de sus invitados con una fuerte pregunta: "¿Tenés...?"

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand fue al hueso con una consulta a una de sus figuras invitadas y lo sorprendió por completo.

Mirtha Legrand tuvo una "mesaza" espectacular llena de grandes figuras el sábado 20 por la noche. La diva de El Trece recibió a Guido Kaczka, Soledad Villamil, Claudia Fontán y Joaquín Levinton, quien la sorprendió con un enorme ramo de flores.

A medida que la noche iba pasando, la conductora fue queriendo saber más sobre la vida personal de sus comensales y fue allí donde decidió realizarle la pregunta al hueso a uno de sus invitados, que por supuesto fue sorprendido.

Mirtha Legrand sorprendió a uno de sus invitados "¿Tenés novia, estás de novio?", fue la consulta que la conductora le hizo nada más y nada menos que a Joaquín Levinton. Por supuesto que el vocalista de Turf no dudó en responder y sorprendió.