La buena noticia que recibió Scaloni y el probable once de la Selección argentina para enfrentar a Austria
A horas del duelo contra Austria, la Selección argentina puede permitirse sonreír por el estado físico de un futbolista titular.
La Selección argentina enfrentará a Austria este lunes por la fecha 2 del Mundial 2026. Si bien es clara favorita, no puede confiarse, pues este duelo determinará muy probablemente quién quedará primero en el Grupo J. Y a menos de 48 horas de este trascendental compromiso, Lionel Scaloni recibió una gran noticia.
Durante la jornada del viernes, parecía que Gonzalo Montiel había sufrido un desgarro que le impediría jugar el encuentro contra el Wunderteam y probablemente también el último de la primera fase contra Jordania el próximo sábado. Sin embargo, la actividad de este sábado dejó entrever que se trató de una falsa alarma.
Gonzalo Montiel no se desgarró e irá al banco frente a Austria
En las prácticas de hoy, Cachete se entrenó con normalidad a la par del grupo y no hubo necesidad de realizarle los estudios, por lo que quedó descartado que hubiera sufrido una lesión de gravedad. De hecho, el propio defensor subió a su Instagram un video de los trabajos con la leyenda "Seguimos preparándonos para lo que viene", seguido de un emoji carita llevándose el dedo a la boca en señal de "silencio", posiblemente para acallar los rumores sobre su estado físico.
De todos modos, no formaría parte del once inicial el lunes para evitar sobrecargarlo y que se lastime en serio, pero sí irá al banco de suplentes y estará a disposición del DT en caso de que lo considere necesario. En su lugar iría Nahuel Molina y, en principio, sería el único cambio respecto del equipo titular que jugó contra Argelia.
El probable once de la Selección argentina ante Austria
Con esta única variante, el probable once de Argentina para enfrentar a Austria sería: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
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