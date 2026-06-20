El jugador de la Selección argentina que Luis de la Fuente se llevaría a España: "Encajaría perfectamente"

Mientras España prepara un partido clave ante Arabia Saudita, Luis de la Fuente sorprendió con un elogio hacia una de las figuras de la Selección.

Luis de la Fuente eligió al jugador argentino que se llevaría a España sin pensarlo dos veces.

Luis de la Fuente dejó una declaración que rápidamente generó repercusión en plena disputa del Mundial 2026. El entrenador de España fue consultado sobre qué futbolista argentino "robaría" para La Roja y eligió sin vueltas a Julián Álvarez, una de las piezas más importantes del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

"Me parece fantástico. En mi idea encajaría perfectamente. Sería un futbolista muy importante", afirmó el DT español en una entrevista con El Partidazo de la COPE. Las palabras del entrenador llegan en un momento en el que el delantero del Atlético de Madrid sigue despertando el interés de varios gigantes europeos gracias a su rendimiento tanto en su club como en la Selección Argentina.

Luis de la Fuente eligió al jugador argentino que se llevaría a España Luis de la Fuente se somete al test del @partidazocope "Pedri va a ser el jugador revelación de este Mundial""Ficharía a Julían Alvarez"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/9EV8aeGSGp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 18, 2026 Los elogios no quedaron solo en boca de De la Fuente. Dani Olmo, compañero de selección y figura del Barcelona, también destacó las condiciones del atacante argentino. "Es un jugador de clase mundial, todo el mundo lo sabe. Es uno de los mejores 9 actuales del mundo y también es una buena persona", expresó.

Mientras tanto, Julián continúa enfocado en el Mundial. El cordobés ingresó en el segundo tiempo de la goleada 3-0 sobre Argelia en el debut de Argentina y aparece como una de las cartas ofensivas de Scaloni para el duelo ante Austria.