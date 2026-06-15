¡Histórico! Cabo Verde rescató un empate 0-0 ante España en su debut mundialista absoluto

Por la fecha 1 del Grupo H , la Selección de España , una de las grandes favoritas a quedarse con el título, tuvo un decepcionante comienzo en el Mundial 2026 y no pudo pasar de un pobre 0-0 ante la humilde y sorprendente Cabo Verde , que hizo historia en su debut absoluto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La Furia fue amplia dominadora del encuentro de principio a fin, con un 74 por ciento de posesión y un total de 27 remates al arco, 7 bien dirigidos, pero nunca pudo vencer el arco excelentemente protegido por Vozinha y las sólidas marcas de los Tiburones Azules, que apenas cometieron ¡una falta! en 90 minutos. Lamine Yamal, que arrancó en el banco, ingresó a los 71', pero no pudo modificar el resultado.

Durante todo el partido, la pelota estuvo bajo el dominio de los jugadores españoles, aunque siempre les faltó tener claridad en los últimos metros ante un rival que se había replegado muy bien con una línea de cuatro defensores y cinco mediocampistas que estaba dividida por muy pocos metros.

Pese a la férrea defensa de los jugadores de Cabo Verde , España tuvo situaciones clarísimas principalmente en el final del primer tiempo. Sin embargo, el arquero caboverdiano, Vózinha, se lució con unas impresionantes atajadas para mantener la igualdad en el marcador.

En la segunda mitad se dio el ingreso de la joven estrella española, Lamine Yamal, quien tuvo su regreso a un campo de juego después del desgarro que había sufrido hace más de un mes mientras jugaba para el Barcelona. Pese a su indudable calidad, Yamal no pudo desequilibrar mucho y los Tiburones Azules terminaron aguantando con muchísima solidez y firmeza en defensa para llevarse un empate histórico.

La próxima presentación de España en el Mundial será el domingo cuando se enfrente con Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde jugará el mismo día ante Uruguay. Antes, por la fecha 1, la Celeste enfrentará al elenco Saudí, este lunes desde las 19.00 (hora de Argentina) en Miami).

Fuente: NA

El minuto a minuto de España - Cabo Verde

Embed

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!