Uruguay debuta en un duelo clave con Arabia Saudita y España va ante Cabo Verde: hora, TV y streaming

Estos partidos serán observados con especial atención por el cuerpo técnico de la Selección argentina, ya que en caso de avanzar a los 16avos. de final se enfrentará con un oponente de dicha zona.

La primera en salir a la cancha será España , que a las 13:00 (hora argentina) se enfrentará con Cabo Verde, un rival que tendrá su debut absoluto en una Copa del Mundo. El encuentro se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) y la transmisión estará a cargo de DSports, mientras que por streaming podrá seguirse a través de DGO y Paramount.

La Roja, que tiene como principal figura al delantero Lamine Yamal, es la vigente campeona de Europa y llega a este Mundial como una de las grandes candidatas a quedarse con el título.

En las últimas ediciones la suerte no estuvo del lado de los españoles, ya que tras su consagración en Sudáfrica 2010, quedaron eliminados en la fase de grupos de Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 cayeron en los octavos de final por penales.

Las probables formaciones de España y Cabo Verde, por el Mundial 2026

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.

Más tarde, a las 19:00, será el turno de Uruguay, que tendrá un interesante enfrentamiento con Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Para este partido la transmisión estará a cargo de DSports, TyC Sports y Telefé, mientras que por streamingpodrá seguirse a través de DGO, Paramount y Disney+.

La selección charrúa es candidata a quedarse con el triunfo sin mayores inconvenientes, pero no saldrá tan confiada a la cancha para que no le pase lo mismo que a la Argentina en su estreno en Qatar 2022.

Si bien tiene un plantel con nombres muy interesantes, Uruguay estuvo envuelta en varias polémicas en el último tiempo por la relación de los jugadores con el DT, que es el argentino Marcelo Bielsa y que una vez finalizado el Mundial dejará el cargo.

Las probables formaciones de Arabia Saudita y Uruguay, por el Mundial 2026

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Fuente: NA