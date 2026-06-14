Bronca en Uruguay: el insólito problema que sufrió la selección de Bielsa a horas de su debut en el Mundial

La Selección de Uruguay vive horas agitadas en la antesala de su debut en el Mundial 2026 . Cuando todo estaba listo para viajar a Miami, la delegación encabezada por Marcelo Bielsa se encontró con un obstáculo: el avión que debía trasladar al plantel no contaba con la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos.

Esa situación, lógicamente, obligó a modificar la planificación sobre la marcha a un día del estreno ante Arabia Saudita, que será este lunes a las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium por el Grupo H. Pero el problema escaló mucho más allá de la logística.

El contratiempo también puso en riesgo la conferencia de prensa oficial previa al partido, que debía contar con la presencia de Bielsa y del capitán José María Giménez. En caso de no realizarse, Uruguay incluso podía quedar expuesto a una sanción disciplinaria por incumplir con una de las actividades obligatorias establecidas por la FIFA.

No obstante, unas horas más tarde llegó la confirmación llevó tranquilad al pueblo charrúa: la Asociación Uruguaya de Fútbol informó a través de sus redes oficiales que la delegación finalmente había emprendido viaje rumbo a suelo estadounidense. Así, pese a la demora en los tiempos, la Celeste ya palpita lo que será su presentación en la Copa del Mundo.

En medio del revuelo, Uruguay decidió apelar al humor para bajar la tensión. La cuenta oficial recordó una anécdota idéntica ocurrida antes del Mundial de Sudáfrica 2010. Para ello rescataron un viejo mensaje de Diego Forlán, una de las figuras de aquella generación histórica .

“Increíble, a un día de empezar el Mundial y el chárter se retrasó una hora por el momento. ¿Culpables? ¡Arriba Uruguay!”, decía aquel posteo publicado por el exdelantero hace 16 años. La selección lo compartió nuevamente acompañado por un emoji y una breve frase: “Algo así”, estableciendo un curioso paralelismo entre ambos episodios.

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