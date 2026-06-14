Déjà vu de Brasil 2014: los despiadados memes del apabullante 7-1 de Alemania a la humilde Curazao

Qué manera de arrancar el Mundial 2026 para la Selección de Alemania. Cuando parecía que Curazao podía llegar a dar el batacazo luego del histórico 1-1 que se gritó en todos lados, el equipo de Julian Nagelsmann se despertó y fue una verdadera topadora: goleó 7-1 a uno de las debutantes en la apertura del Grupo E en Houston.