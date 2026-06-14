Déjà vu de Brasil 2014: los despiadados memes del apabullante 7-1 de Alemania a la humilde Curazao
La Selección de Alemania pasó por arriba a los caribeños en el debut del Mundial 2026 y las redes recordaron la histórica semi ante Brasil de hace 12 años.
Qué manera de arrancar el Mundial 2026 para la Selección de Alemania. Cuando parecía que Curazao podía llegar a dar el batacazo luego del histórico 1-1 que se gritó en todos lados, el equipo de Julian Nagelsmann se despertó y fue una verdadera topadora: goleó 7-1 a uno de las debutantes en la apertura del Grupo E en Houston.
El marcador trajo a la memoria un recuerdo imborrable: la semifinal ante Brasil de la Copa del Mundo 2014, un partido que quedó para los libros de historia y que terminó con el mismo resultado en el mítico Maracaná. Y claro, la reacción en las redes sociales fue inmediata: estallaron los memes evocando aquel 1-7 de los alemanes frente a, por aquel entonces, el país anfitrión.