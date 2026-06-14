Las lágrimas de Dick Advocaat, el DT récord de Curazao que dejó una de las imágenes del Mundial

Dick Advocaat, el veterano entrenador que llevó a la pequeña isla caribeña al Mundial, no pudo contener la emoción en una jornada cargada de significado.

El entrenador de 78 años se emocionó antes del partido durante los himnos y volvió a llorar cuando Curazao marcó su primer gol en una Copa del Mundo.

Dick Advocaat protagonizó uno de los momentos más emotivos de lo que va del Mundial 2026. El histórico entrenador neerlandés, que dirige a Curazao, rompió en llanto durante la ceremonia de los himnos antes del encuentro frente a Alemania, en el debut absoluto de la selección caribeña en una Copa del Mundo.

La emoción tuvo un contexto especial. A sus 78 años, Advocaat no solo se convirtió en el entrenador más veterano en dirigir un partido mundialista, sino que además regresó al cargo después de haber dado un paso al costado para acompañar a su hija durante un delicado problema de salud. Con la situación superada y ante el pedido de dirigentes y futbolistas, decidió volver para liderar el desafío más importante en la historia del país.

Dick Advocaat, una historia de emoción, perseverancia y sueños cumplidos Dick Advocaat, DT de Curazao, secó las lágrimas tras el himno de su selección Dick Advocaat, DT de Curazao, secó las lágrimas tras el himno de su selección DSports Curazao también llegó a este Mundial tras romper otro récord. Con una población de entre 155.000 y 185.000 habitantes, se convirtió en la nación menos poblada en clasificar a una Copa del Mundo, superando la marca que hasta ahora pertenecía a Islandia. Por eso, cada instante de su estreno mundialista tuvo un valor especial para toda la isla.

Advocaat volvió a quebrarse tras el histórico gol de Curazao La emoción de Advocaat en el gol de Curazao La emoción de Advocaat en el gol de Curazao DSports Y si el llanto durante los himnos ya había conmovido a todos, hubo una segunda escena todavía más impactante. Tras el gol inicial de Lukas Nmecha para Alemania, Curazao alcanzó un empate histórico gracias a Livano Comenencia. En ese instante, las cámaras enfocaron nuevamente a Advocaat. El veterano entrenador gritó el gol con el alma, se llevó las manos al rostro y volvió a emocionarse hasta las lágrimas. Una postal que resume mejor que ninguna otra lo que significa cumplir el sueño de disputar un Mundial.