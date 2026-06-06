El Loco Abreu explicó por qué prefiere ganarle a la Selección argentina antes que a Brasil

La rivalidad entre Argentina y Uruguay sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. Esta vez fue Sebastián Abreu quien se metió de lleno en el debate al reconocer que, personalmente, disfruta más vencer a la Albiceleste que a Brasil, una frase que rápidamente generó repercusión a ambos lados del Río de la Plata.

Durante una entrevista con Bolavip, el exdelantero explicó que la histórica competencia entre ambos países tiene que ver con la paridad que existe en la lucha por los títulos más importantes del fútbol sudamericano y mundial. "Estamos ahí, estamos parejos. No querés que se te despeguen", señaló al comparar la cantidad de Copas América y campeonatos mundiales que cada selección reivindica en su historia.

La frase que más repercusión tuvo llegó sobre el final de su reflexión. "Siempre está la cargada, la chicaneada y la broma. Se genera esa rivalidad. Yo particularmente tengo más ganas de ganarle a Argentina que a Brasil", confesó el exatacante, uno de los futbolistas más emblemáticos de la Celeste en las últimas décadas.

Abreu y Lugano reabrieron la polémica por los títulos mundiales de Uruguay

Abreu también defendió la postura uruguaya respecto de los títulos olímpicos obtenidos en 1924 y 1928, que en Uruguay son considerados campeonatos mundiales. "Antes no existía la FIFA. ¿Qué hacés? En las Olimpiadas del '24 y '28 eran las selecciones principales de cada país. Si el diario de Francia dice 'Uruguay campeón del mundo' es porque eran campeonatos mundiales", argumentó.

En la misma línea se expresó Diego Lugano, quien defendió la cantidad de títulos mundiales que Uruguay considera propios. "La duda es si tenemos cuatro o cinco mundiales", expresó. El exdefensor sostuvo que la discusión no pasa por si la Celeste tiene cuatro campeonatos del mundo, sino incluso por si debería reconocerse uno más. "El Mundialito de 1981 fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado. No sé quién discute eso. Yo vivo en Brasil y no se discute eso".

Embed Diego Lugano -que creo que es palabra autorizada- redobló la apuesta en una nota que hicimos para@canal5uruguay y dijo que no hay tal debate.



"La duda es si tenemos 4 o 5 Mundiales".

"No sé quién discute eso de las cuatro estrellas".



"Vivo en Brasil y nunca se cuestionó eso". https://t.co/x1jAYpcVby pic.twitter.com/mYxQLAkuQT — Diego Domínguez (@Digadoma) June 5, 2026

Y fue más allá con una comparación que involucra a los clubes del continente: "Con São Paulo gané en 2005 el primer Mundial de Clubes, ¿eso quiere decir que antes de eso River, Boca, Racing no son campeones del mundo porque el torneo tiene otro nombre?. Los torneos van evolucionando, pero lo que significó en aquel momento, no cambia".