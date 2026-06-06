La Selección argentina enfrenta a Honduras en un duelo de preparación para el Mundial: hora, TV y formación confirmada

La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras , en el que será su primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 .

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

La Selección argentina , que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz , los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el astro rosarino Lionel Messi, entre otros.

La Albiceleste, que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.

El de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre la Argentina y Honduras, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo. El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.

Formaciones de Argentina y Honduras

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Honduras (probable): Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

Estadio: Kyle Field (Texas)

Árbitro: Víctor Rivas (EEUU)

Hora: 21.00

TV: TyC Sports y Telefe

Fuente: NA