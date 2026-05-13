"No me gusta Bielsa": Abreu, muy crítico con el DT argentino y el presente de la Selección de Uruguay

Sebastián Abreu volvió a meterse en uno de los debates más sensibles del fútbol uruguayo. El exdelantero de la Celeste analizó el ciclo de Marcelo Bielsa y dejó en claro que no comparte la forma en la que el entrenador argentino conduce algunos aspectos internos de la selección.

En una entrevista con ESPN F90, el actual técnico de Xolos de Tijuana remarcó que sus cuestionamientos no tienen relación con la capacidad profesional de Bielsa ni con sus antecedentes como entrenador. Su mirada, según explicó, apunta principalmente al vínculo humano dentro del plantel y a la relación con la estructura que históricamente acompañó a Uruguay .

Las declaraciones de Abreu aparecen en un contexto donde todavía siguen resonando las críticas públicas que realizó Luis Suárez sobre el funcionamiento interno de la selección y el trato del cuerpo técnico.

Durante la charla, el exfutbolista sostuvo que un entrenador debe comprender primero el entorno al que llega antes de intentar trasladar su propia metodología. “No me gusta Bielsa . Porque uno tiene que adaptarse a la cultura. Interpreto que los entrenadores tienen que saber a dónde llegan”, señaló.

Abreu explicó que, en el caso de Uruguay, el sentido de pertenencia construido durante años fue uno de los pilares más importantes del ciclo encabezado por Óscar Tabárez. Según su visión, la fortaleza de la selección no dependía únicamente del aspecto táctico, sino también de la convivencia cotidiana. “Uruguay generó un precedente de quince años, de mantener una línea de conducción humana y corporativa”, afirmó.

El exdelantero remarcó además que el clima interno dentro del Complejo Celeste ayudó durante mucho tiempo a fortalecer el compromiso de los jugadores con la selección y a construir una identificación muy fuerte con los hinchas.

Marcelo Bielsa Selección Uruguay Duras críticas a Marcelo Bielsa. EFE

Los fuertes cambios y su impacto

Abreu también se detuvo en las modificaciones que, según él, alteraron el funcionamiento habitual de la selección desde la llegada de Bielsa. “Estoy hablando del mundo del Complejo Celeste, la convivencia del día a día”, explicó al profundizar sobre su postura.

En ese sentido, recordó que durante la etapa de Tabárez existía una relación muy cercana entre futbolistas, empleados y cuerpo técnico, algo que consideró fundamental para sostener la armonía interna del grupo.

Además, reveló que varias personas históricas dejaron de trabajar dentro de la estructura de la selección en los últimos tiempos. “Doce o trece personas que trabajaban en el Complejo renunciaron, se fueron yendo”, contó.

Para Abreu, esos cambios terminaron afectando parte de la identidad que Uruguay había construido durante más de una década y media tanto dentro como fuera del campo de juego.

Qué dijo sobre las declaraciones de Luis Suárez

Consultado sobre las críticas que Luis Suárez realizó contra Bielsa, Abreu reconoció que comprendió el trasfondo emocional de aquellas declaraciones, aunque evitó respaldar completamente la forma en que fueron expuestas públicamente. “Entendí la impotencia, capaz que no los momentos”, afirmó.

El exdelantero consideró que Suárez, por su peso histórico dentro de la selección, sintió la necesidad de expresar públicamente un malestar que, según su visión, venía acumulándose desde hacía tiempo. “Se sintió con la obligación de que necesitaba exteriorizar eso”, agregó.

El Loco Abreu cuestionó a Bielsa y respaldó el reclamo de Suárez El Loco Abreu cuestionó a Bielsa y respaldó el reclamo de Suárez

Más allá de las diferencias que puedan existir alrededor del ciclo de Bielsa, Abreu dejó en claro que su principal preocupación pasa por preservar ciertos valores que, para él, fueron fundamentales en la transformación histórica de la selección uruguaya.

Según explicó, la conexión emocional construida entre el plantel, la gente y el entorno de la Celeste fue una de las grandes fortalezas del fútbol uruguayo en las últimas décadas y considera que ese aspecto debe seguir siendo prioritario más allá de cualquier cambio de entrenador.