El mea culpa de Luis Suárez por sus dichos sobre Bielsa: "Dije cosas que no debería haber dicho"

Tras retirarse de la Selección de Uruguay en 2024, Suarez había esgrimido fuertes críticas a Bielsa que generaron una profunda crisis en el equipo.

A mediados del 2024, luego de la Copa América disputada en Estados Unidos, se produjo un fuerte quiebre en la Selección de Uruguay. Tras anunciar su retiro del combinado nacional, Luis Suárez destrozó a Marcelo Bielsa y generó una dura interna que terminaría afectando de manera directa el funcionamiento del equipo, que hasta entonces venía en un gran nivel.

El goleador había apuntado contra los tratos y la formas de manejarse del entrenador rosarino con los jugadores y el personal de la AUF. Sus explosivas declaraciones tuvieron fuertes repercusiones, con varios futbolistas y exfutbolistas que se posicionaron de un lado y del otro. Entretanto, la Celeste comenzó un declive en su rendimiento y resultados que fueron apagando la chispa con la que venían desde la llegada del Loco.

Luis Suárez se arrepintió de sus declaraciones sobre Marcelo Bielsa Luis Suárez se arrepintió de sus declaraciones sobre Marcelo Bielsa Casi dos años después de aquellas bombas que lanzó, el Pistolero se mostró arrepentido de sus dichos: "Dije cosas que no debería haber dicho. No era el momento justo, pero ya me disculpé con las personas que me tenía que disculpar en su momento y ahora lo que toca es seguir trabajando", aseguró este miércoles en conferencia de prensa tras un entrenamiento con Inter Miami.

De todos modos, no quiso ahondar en el asunto: "No hay que seguir removiendo el pasado, porque hoy no suma nada para la Selección. Uno asume sus errores y lo demás queda atrás", apuntó Lucho, como para dar por cerrada su confrontación pública con Bielsa.

Suárez habló de Uruguay y el Mundial 2026 Suárez habló de Uruguay y el Mundial 2026 Estas nuevas declaraciones se dieron a raíz de que recientemente había indicado que volvería a jugar con la Celeste si era requerido: "A la Selección nunca se le puede decir que no. Yo di un paso al costado porque creía que tenía que darle un paso a los jóvenes. Si me necesitan, jamás le voy a decir que no a mi país. Mientras siga jugando y vigente, siempre voy a estar", remarcó al respecto.