Berti se animó a decirlo: "Siempre nos ilusionamos con salir campeones"

Independiente Rivadavia atraviesa el momento más importante de toda su historia y Berti ya no le escapa a la ilusión. Luego de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador azul dejó una frase que rápidamente encendió el entusiasmo de los hinchas y reflejó la confianza que hoy existe dentro del plantel.

“Siempre nos ilusionamos con salir campeones. Respetamos muchísimo a los rivales, pero entramos a una cancha pensando que podemos ser campeones”, expresó el DT tras el empate frente a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas.

La declaración no pasó desapercibida. La Lepra viene construyendo una campaña histórica en su primera participación en la Copa Libertadores, donde logró clasificar con dos fechas de anticipación y mantenerse invicta frente a equipos de enorme jerarquía continental.

Más allá de la prudencia habitual en sus declaraciones, Berti dejó en claro que el grupo no se conforma solamente con competir y que el objetivo es seguir creciendo partido a partido.

El entrenador también destacó la mentalidad del plantel y el compromiso que muestran los futbolistas tanto en el torneo internacional como en el ámbito local.

“Tenemos un grupo muy competitivo, que se brinda al máximo y que quiere ser protagonista siempre. Eso nos deja tranquilos porque sabemos que el equipo va a responder”, señaló.

Lepra vs Fluminense (6)

Ahora Independiente Rivadavia deberá cambiar rápidamente el foco y pensar en los playoffs del torneo argentino, donde enfrentará a Unión en el Bautista Gargantini. Sin embargo, el sueño continental ya empezó a instalarse fuerte en Mendoza.

Y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, en la Lepra ya nadie le teme a la palabra campeón.