La Lepra viajó a Brasil con sello propio: boina, elegancia y estilo Berti

La delegación de la Lepra viajó a Brasil con traje y boina, reflejando el estilo del DT Alfredo Berti.

El viaje de Independiente Rivadavia a Río de Janeiro para enfrentar a Fluminense por la Copa Libertadores no fue uno más. No solo por lo histórico del partido, sino por una imagen que rápidamente llamó la atención: la identidad marcada en el look del plantel.

La Lepra de Berti, impecable para viajar a Brasil Lejos de un traslado más, la delegación leprosa mostró una estética cuidada y con personalidad. Trajes azules impecables, confeccionados especialmente, y un detalle que ya es marca registrada: la boina. Ese accesorio, distintivo del entrenador Alfredo Berti, se transformó en símbolo y fue adoptado por todo el grupo, generando una imagen uniforme, elegante y con fuerte sentido de pertenencia.

No es casualidad. Berti logró trasladar su impronta más allá de lo futbolístico, construyendo una identidad que se refleja también en lo visual. Como si se tratara de una banda con estilo propio, el plantel viajó con una estética que mezcla fútbol y personalidad, recordando incluso a grupos icónicos donde la vestimenta también comunica.

El aeropuerto Francisco Gabrielli fue escenario de esa postal: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes vestidos de manera similar, rodeados de hinchas que acompañaron el momento histórico con euforia.

En tiempos donde cada detalle cuenta, la Lepra entendió que también se juega desde la imagen. Y en su viaje a Brasil, no solo llevó ilusión: llevó estilo. Una identidad clara, marcada… y con boina incluida.