Mundial 2026: el trámite que miles de argentinos deberían resolver antes para viajar a Estados Unidos

La emoción por el Mundial 2026 ya empezó a sentirse mucho antes del primer partido. Mientras algunos hinchas siguen de cerca las sedes, los posibles cruces y el movimiento de las entradas, otros descubrieron que hay un paso previo imposible de esquivar.

Para viajar a Estados Unidos durante la Copa del Mundo no alcanza con tener pasaporte vigente: también es obligatorio contar con una visa aprobada. La situación empezó a generar preocupación entre muchos viajeros porque el proceso no siempre es rápido. A medida que creció el interés por el torneo, también aumentaron las consultas sobre los tiempos de espera para obtener la visa de turismo, el documento que permite ingresar legalmente al país para asistir a eventos deportivos, vacacionar o realizar viajes temporales.

Los ciudadanos argentinos necesitan una visa para ingresar a Estados Unidos, incluso cuando el motivo del viaje sea asistir al Mundial. La categoría utilizada para estos casos es la visa B1/B2, destinada a turismo y viajes temporales.

El procedimiento incluye completar el formulario DS-160, abonar la tasa consular correspondiente y gestionar una cita ante las autoridades estadounidenses. Dependiendo del perfil del solicitante y de si se trata de una primera emisión o una renovación, el proceso puede variar, pero el requisito sigue siendo obligatorio para quienes planean ingresar al país.

Las demoras que obligan a planificar

Uno de los temas que más preocupa actualmente son los tiempos de espera. Datos recientes sobre disponibilidad de entrevistas muestran que los turnos para visas B1/B2 en Buenos Aires pueden presentar demoras importantes para nuevos solicitantes.

Por ese motivo, tanto organismos vinculados al proceso migratorio como especialistas en viajes vienen recomendando iniciar el trámite con la mayor anticipación posible. La cercanía del Mundial y el aumento de la demanda internacional generan presión sobre los sistemas de turnos y procesamiento.

Los errores más comunes

Uno de los problemas que suele repetirse aparece al completar el formulario DS-160. Errores en fechas, datos inconsistentes o información incompleta pueden provocar retrasos y complicar el trámite.

También existe una confusión frecuente entre algunos viajeros: comprar entradas o reservar vuelos no garantiza la aprobación de la visa. Son procesos completamente distintos. De hecho, las autoridades estadounidenses no exigen contar con tickets del Mundial para iniciar la solicitud.

Por eso, quienes sueñan con acompañar a la Selección en Estados Unidos comenzaron a mirar la documentación con la misma atención que las entradas o los pasajes. A poco tiempo del inicio del torneo, la planificación se transformó en una de las palabras más repetidas entre agencias, consulados y viajeros. Porque antes de pensar en estadios, ciudades o posibles partidos, hay un documento que puede terminar definiendo si el viaje finalmente se hace o no.