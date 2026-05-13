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Los deudores alimentarios ya no podrán ir a la cancha: cómo impacta la medida en los clubes de Mendoza

El Gobierno nacional incorporó a los deudores alimentarios al sistema Tribuna Segura y Mendoza será una de las provincias alcanzadas.

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Tribuna Segura comenzará a cruzar datos con los registros de deudores alimentarios y los clubes mendocinos quedarán alcanzados por la nueva medida de control en los estadios.

Tribuna Segura comenzará a cruzar datos con los registros de deudores alimentarios y los clubes mendocinos quedarán alcanzados por la nueva medida de control en los estadios.

Alf Ponce Mercado / MDZ

El fútbol mendocino también quedará alcanzado por la nueva ampliación del sistema Tribuna Segura. A partir del convenio firmado entre Nación y varias provincias entre las que se encuentra Mendoza, los deudores alimentarios morosos podrán ser incluidos en la base de datos que controla el ingreso a los estadios y se les impedirá asistir a los partidos.

En nuestra provincia, la medida impactará de lleno sobre los clubes que disputan competencias organizadas por la AFA y que utilizan controles de Tribuna Segura en los accesos. Allí aparecen Godoy Cruz Antonio Tomba, Club Sportivo Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Deportivo Maipú, Fundación Amigos por el Deporte, Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín.

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El programa tribuna segura, agregará ahora a los deudores alimentarios.

Control a deudores alimentarios en clubes de Mendoza

La disposición no solamente alcanzará a los hinchas comunes. También quedarán bajo control los socios de las instituciones, ya que el sistema de Tribuna Segura comenzará a cruzar información con las bases de datos de los clubes para detectar tanto deudores alimentarios como personas con antecedentes violentos o restricciones judiciales.

El nuevo esquema se aplicará en partidos de:

  • Liga Profesional,
  • Primera Nacional,
  • Federal A,
  • Copa Argentina,
  • y encuentros donde exista operativo oficial de Tribuna Segura.

Según se informó oficialmente, Mendoza es una de las provincias que aportará información al sistema nacional para identificar a quienes figuren en registros de deudores alimentarios. La medida busca ampliar los criterios de admisión a los estadios y sumar nuevas herramientas de control.

Además, en la Legislatura provincial ya se debate una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes incumplen con la cuota alimentaria, incluyendo restricciones para ingresar a canchas, recitales y casinos.

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