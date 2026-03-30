Penas más duras para deudores alimentarios: qué dice el proyecto que avanza en Diputados

Entre las medidas que se plantean está la prohibición del ingreso a espectáculos deportivos, lugares destinados a juegos y casinos, fiestas y festivales culturales.

La Cámara de Diputados de Mendoza avanza en el estudio de un expediente que busca endurecer las penas establecidas para las personas que se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En concreto, la comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas pretende incorporar un artículo a la Ley 6.879, norma vigente desde el año 2001.

Entre las principales medidas se encuentra que quienes estén incluidos en el registro de deudores alimentarios no puedan ingresar a espectáculos deportivos, lugares destinados a juegos y casinos, fiestas y festivales culturales.

De acuerdo a los fundamentos expuestos en el proyecto, "la ejecución y cumplimiento de las sentencias se torna muy compleja" debido a los conflictos familiares, razón por la que considera necesario la aplicación de "normas específicas tendientes a asegurar la eficacia de la sentencia".

Un apartado en el que se pone especial énfasis a la hora de impulsar el proyecto, es que en la comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas se considera que la negativa al pago de la cuota alimentaria por parte del progenitor es una modalidad de ejercer "violencia económica sobre la mujer madre", quien -ante este escenario- debe asumir el 100% del mantenimiento de sus hijos. Esto, argumentan, "redobla los esfuerzos en la manutención unilateral de las necesidades de sus hijos, viéndose privada de poder disponer de parte de sus ingresos y de su tiempo, en desmedro de su desarrollo personal".

legislatura mendoza edificio frente (1).JPG En la Legislatura de Mendoza se avanza en la iniciativa para endurecer penas para deudores alimentarios. ALF PONCE MERCADO / MDZ De momento, el proyecto se encuentra en análisis. "Queremos trabajar con el registro de deudores y ver qué podemos sumar para que sea lo más completa posible. Tratar de que en algunas situaciones podamos lograr que esos deudores cambien su actitud y realicen lo que tienen que hacer”, aseguran desde la Comisión.