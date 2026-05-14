Otro revés para Manuel Adorni: se conocieron dos nuevos viajes con hotel de lujo y avanza la causa

La Justicia sumó dos nuevos viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y se profundiza la lupa sobre sus gastos personales. Fueron dos estadías en Gualeguaychú, Entre Ríos, y se suman a los otros destinos elegidos por el exvocero como Bariloche, Aruba y Punta del Este.

De acuerdo con información reunida en el expediente, pasó dos estadías en esa ciudad entrerriana: una entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024 y otra entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. En ambas ocasiones contrató dos habitaciones dobles en un hotel de campo de alta gama y habría abonado $2.350.000 en efectivo.

Esos desembolsos quedaron bajo revisión judicial junto con otros gastos atribuidos al funcionario, en el marco de las medidas impulsadas para establecer si su nivel de vida resulta compatible con los ingresos y bienes declarados oficialmente.

Las reservas fueron hechas en el Bolacuá Hotel Club de Campo, un complejo all inclusive ubicado a unos 15 minutos de Gualeguaychú, que ofrece servicios recreativos y deportivos como cabalgatas, cine, pileta, tenis y arquería.

La existencia de una de esas visitas había trascendido previamente a través del diario local Ahora El Día, que informó que el funcionario “habría requerido reserva total sobre su estadía”.

Tras la testimonial del propietario de la vivienda que Adorni alquiló en el country Indio Cua durante un año y medio, la fiscalía avanzó con otros pedidos vinculados a hoteles, vuelos y operaciones financieras.

Entre esas medidas, Pollicita solicitó información al hotel Llao Llao, de Bariloche, para obtener precisiones sobre la estadía del funcionario en junio de 2024. También requirió datos a una agencia de viajes respecto al pago del vuelo de regreso desde Nueva York utilizado por Adorni y Bettina Angeletti luego de una gira oficial.

La investigación además avanzó sobre el sistema financiero y el ecosistema cripto. Bancos y plataformas de activos virtuales recibieron pedidos para informar si el jefe de Gabinete o su esposa registran cuentas, tarjetas o billeteras digitales.