Patrimonio de Adorni: la fiscalía reclamó nuevas pruebas sobre los gastos y movimientos financieros del jefe de Gabinete y su esposa

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, y vocero presidencial, Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito . Los pedidos fueron remitidos al juez federal Ariel Lijo y apuntan a profundizar el análisis sobre el patrimonio, los consumos y los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

Entre las nuevas medidas, Gerardo Pollicita solicitó información a distintas compañías de seguros para determinar qué pólizas fueron contratadas por Manuel Adorni y Angeletti, en una búsqueda orientada a reconstruir bienes, coberturas patrimoniales y eventuales activos no declarados.

Además, el fiscal pidió informes a una agencia de viajes para conocer cómo fue abonado un pasaje aéreo de regreso desde Nueva York hacia Buenos Aires. La medida busca establecer el método de pago utilizado y verificar si la operación coincide con los ingresos y movimientos declarados por el funcionario.

La fiscalía también requirió datos al hotel Llao Llao de Bariloche para obtener detalles sobre una reserva atribuida al matrimonio, incluyendo la modalidad de pago utilizada durante la estadía. Según fuentes judiciales, el objetivo es rastrear consumos y gastos vinculados al entorno familiar del funcionario.

En paralelo, Gerardo Pollicita ofició a diversas entidades bancarias para determinar si Manuel Adorni y Angeletti poseen cuentas bancarias, cajas de ahorro, tarjetas de crédito u otros productos financieros registrados a su nombre. La medida forma parte del análisis patrimonial integral que la fiscalía viene desarrollando desde el inicio del expediente.

Otra de las medidas apunta al universo de las criptomonedas y los activos digitales. El fiscal solicitó información a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para establecer si el funcionario o su esposa poseen cuentas, billeteras virtuales o tarjetas asociadas a plataformas de intercambio de criptomonedas.

Las nuevas diligencias se suman a una batería de pruebas ya impulsadas por la fiscalía durante los últimos meses. Entre ellas figuran pedidos al Registro de la Propiedad Inmueble para identificar bienes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires; informes sobre vehículos registrados a nombre del matrimonio; requerimientos a la Oficina Anticorrupción para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de Manuel Adorni; y consultas a la administración del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, donde se investiga una propiedad presuntamente no declarada.

La fiscalía también había solicitado información sobre viajes al exterior, posibles activos no declarados, movimientos financieros y vínculos comerciales relacionados con la consultora +Be, asociada a Bettina Angeletti. En ese marco, Gerardo Pollicita busca determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por el funcionario.