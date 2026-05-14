Habló el contratista que refaccionó la casa de Adorni: "No hubo bolsos, pero los pagos fueron en efectivo"

El contratista Matías Tabar brindó detalles reveladores sobre la millonaria refacción que realizó en la casa de Manuel Adorni , ubicada en el country club Indio Cuá . En el marco de la investigación judicial que enfrenta el Jefe de Gabinete, Tabar confirmó que el monto total de la obra ascendió a los 245.000 dólares , cifra que justifica por el elevado costo de la construcción y los materiales de alta gama.

En diálogo con TN, el contratista aclaró que, aunque no existía una relación de amistad íntima, conocía a Adorni del barrio desde hace dos años y mantenían un vínculo de "clientes bárbaros". Sin embargo, admitió que tras finalizar la obra la relación se enfrió: "La relación fue buena hasta el momento de la obra; ahora no hay relación, pero espero volver a tenerla", confesó.

Uno de los puntos más sensibles de la declaración de Tabar fue la confirmación de la informalidad en los pagos . El contratista admitió que las transacciones se realizaron en efectivo y en divisa extranjera , aunque buscó desmitificar la imagen de irregularidad extrema.

Respecto a la modalidad de pago , Tabar explicó ante las cámaras que, si bien confirma que las transacciones se realizaron en efectivo y en dólares debido al contexto económico del país, no recibió "bolsos" con dinero. Sobre el inicio de la obra , el contratista detalló que los trabajos comenzaron con un desembolso de 94.000 dólares , una cifra que terminó superando los 240 mil debido a diversas ampliaciones y pedidos adicionales que extendieron el proyecto original. Finalmente, precisó que del monto total invertido, sus honorarios netos rondaron los 20.000 dólares .

Chats y el ofrecimiento del equipo de Adorni

Durante la entrevista, Tabar reveló un dato que podría tener implicancias en la causa judicial: el propio Manuel Adorni le ofreció a su equipo de asesores para "preparar" su declaración testimonial. No obstante, el contratista decidió presentarse ante la justicia y mostrar las conversaciones de WhatsApp originales que mantenía con el funcionario.

Manuel Adorni Manuel Adorni en el peor momento de su carrera. Noticias Argentinas

Respecto a las sospechas de sobreprecios, el constructor fue tajante al asegurar que los valores manejados son acordes al mercado de lujo. "El costo de los materiales es alto y es difícil estimar un precio final cerrado en este tipo de obras", señaló para justificar la brecha entre el valor de compra de la vivienda y lo invertido en su remodelación.

La "inocencia" de Adorni

En cuanto a la integridad del funcionario, el contratista manifestó su respaldo personal al afirmar que cree en su inocencia, basándose en que conoce a su familia y sabe qué clase de persona es. Tabar aseguró confiar plenamente en el Jefe de Gabinete, destacando que el vínculo cercano que mantuvieron durante el desarrollo del proyecto le permite dar fe de su buen nombre.