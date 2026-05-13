Se conocieron nuevos gastos de Manuel Adorni en Indio Cuá: cuánto pagó por otra casa en Exaltación de la Cruz

José Luis Rodríguez, propietario de la casa que Manuel Adorni alquiló en el country Indio Cuá, detalló que el jefe de Gabinete pagó 2.400 dólares para extender su estadía por tres meses. Todo esto fue acordado de palabra, sin contrato y los pagos fueron en efectivo y en divisa extranjera.

La declaración de Rodríguez se dio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por la denuncia de enriquecimiento ilícito. Este dinero, se suma a los 245.000 dólares que Adorni le pagó a Matías Tabar para que remodelara la propiedad que había comprado por 120.000 dólares.

En el expediente ya estaba detallado que Adorni había alquilado la propiedad de Rodríguez entre marzo de 2024 y marzo de 2025, durante el período que se redaccionó su casa. Pero además, el entonces vocero tuvo que extender su estadía por tres meses ya que la obra que lideró Tabar tuvo algunas demoras propias del rubro.

El testigo Rodríguez aportó hoy a la investigación sus conversaciones vía Whats App con Adorni y los contratos que sí habían firmado de alquiler temporario cuando el funcinario alquiló por primera vez.

La suma total por los 18 meses que Adorni le alquiló la casa de Indio Cuá a Rodríguez da unos 21.000 dólares que pagó en efectivo.

Manuel Adorni insiste que podrá justificar sus gastos

El jefe de Gabinete, por su parte, sigue convencido de que se trata de "una operación para debilitarlo" y que "en las próximas semanas se presentará la declaración jurada donde se justificarán sus gastos".

Mientras tanto, se conoció que de la herencia de su padre, Adorni podrá incluir una propiedad más en su patrimonio, pero todavía queda la duda de cómo justificará los más de 800.000 dólares que, según el expediente judicial, Adorni habría gastado.

El escándalo de Manuel Adorni impactóde lleno en el Gobierno

Esto comienza a tener sus primeros coletazos en el Gobierno de Javier Milei. La semana pasada Patricia Bullrich se desmarcó y le pidió públicamente al jefe de Gabinete que muestre la documentación necesaria para respaldar la lujosa vida que lleva desde que es funcionario público.

Esto no fue bien visto por el presidente Javier Milei, que está decidido a bancar a Adorni hasta las últimas consecuencias. Incluso, reconoció que prefiere perde las elecciones antes que correrlo.