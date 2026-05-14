Javier Milei denunció un "intento de Golpe de Estado" de medios, políticos y empresarios

Javier Milei afirmó este jueves que tuvo que enfrentar un "intento de Golpe de Estado" donde, según planteó, fueron cómplices "los medios, políticos y empresarios" a los que "no les gusta este modelo" económico.

En diálogo con el canal de streaming Neura, el mandatario apuntó directamente contra el periodismo. "Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones", sostuvo.

Para Milei, esa combinación derivó en "claramente un intento de Golpe de Estado" en su contra.

Milei destacó que las tasas de interés se desplomaron en los últimos meses como reflejo de un cambio de fondo en la economía.

"Hoy estamos viendo que la demanda de dinero se está recomponiendo: de tener tasas de 250%, hoy están entre 20 y 22%. Al mismo tiempo, cayó el tipo de cambio", remarcó el mandatario.

Un ajuste sin suba de impuestos

El jefe de Estado subrayó que su gobierno aplicó "un ajuste de 15 puntos del PBI" y que la mayoría de los analistas anticipaba una recesión profunda. "¿Por qué no se dio? Por el formato del ajuste.

Al momento de cerrar el Tesoro, no subimos los impuestos. Esto es muy importante en términos morales. La discusión es moral", insistió. En ese tramo, lanzó una de sus frases más fuertes: "Voy a trabajar con el objetivo de hacer mierda a la inflación".

El auxilio de Estados Unidos

Milei consideró que sería "deshonesto intelectualmente" atribuirle al respaldo norteamericano el éxito del programa, aunque agradeció la ayuda.

"Si lo que aportó el Tesoro norteamericano fueron 2 mil millones de dólares en una corrida de 41 mil millones, no me podés decir que lo importante es el 5%", graficó.

También reconoció el costo social del rumbo: "Entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, cayó el salario real y eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo".

El Banco Central y la batalla cultural

Consultado sobre su promesa de campaña de eliminar el Banco Central, el Presidente reconoció una traba inesperada: "El éxito del programa es tan fuerte que se hace complejo avanzar".

A su vez, ratificó que La Libertad Avanza apuesta a un proyecto de largo plazo. "Va a buscar 80, 90 y 100 años de liberalismo.

Y eso requiere de batalla cultural y mucho trabajo", afirmó, y elogió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber consolidado el armado partidario en los "24 distritos".

Reelección y temor al regreso del kirchnerismo

Sobre un eventual segundo mandato, Milei diagnosticó que en buena parte del electorado "todavía hay miedo" a un retorno del kirchnerismo.

"El downside es tan pero tan abrupto, que por más que tenga probabilidad baja sigue siendo aberrante. Entonces la gente sale espantada", analizó. Y prometió profundizar las reformas: "Si con este Congreso metimos 15 mil reformas, ¿qué creen que vamos a hacer con más Congreso? No voy a parar hasta poner a Argentina entre los países más libres del mundo".

Cómo cerró la inflación en abril

El IPC de abril fue del 2,6%, una cifra que aportó un respiro al Gobierno tras un primer trimestre que el propio oficialismo calificó como "complejo".

El dato representa una baja respecto al 3,4% registrado en marzo y marca la menor variación mensual en cinco meses.

Pese al respiro, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre llegó al 12,3%, una cifra que ya superó la proyección oficial para todo 2026 (10,1%).

En los últimos doce meses, según el Indec, el índice general acumuló un alza del 32,4%, mientras que la inflación núcleo —que excluye productos estacionales y regulados— se ubicó en el 2,3%, frente al 3,2% de marzo.

Los rubros que más subieron

El rubro de mayor aumento en abril fue Transporte, con un 4,4%, impulsado por la suba en combustibles. Detrás se ubicó Educación, con un 4,2%.

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 1,5%, y Recreación y cultura, con un 1%.