Crujen las finanzas del Estado Nacional y de Mendoza

Es un momento donde las finanzas públicas atraviesan un momento de tensión importante, e l Estado nacional acaba de poner en acción la motosierra, determinando una reducción de 2.5 billones de pesos en las cuentas del presupuesto nacional.

El Estado provincial, por su parte, está también en pleno proceso de reducción de gastos. Públicamente se conoce el avance sobre la reestructuración y plan de retiros voluntarios sobre el Instituto de Juegos y Casinos.

También la desaparición del antiguo Fondo de Transformación y Crecimiento. En paralelo y sin exteriorización pública, el Poder Ejecutivo recorta el envío de fondos en este mes a la mayoría de los sectores de la administración provincial.

El conocido ”no hay plata” en acción y ejecución. El Gobierno nacional, aparte del recorte presupuestario, continúa sin enviar partidas que corresponden a las provincias e insiste con firmeza en su política en relación a la ley de financiamiento universitario y en paralelo denuncia, luego de una auditoría sobre su propia gestión, sobreprecios escandalosos en el área de discapacidad. En algunos casos superan el 2.000%!. Sobrevive hace dos meses con el peso del caso Adorni.

La oposición pone sus puntos en la política económica brutal del oficialismo, como la define, el incremento de la inflación( su baja era el as de espada oficial), agregando la corrupción como elemento adicional importante. Algunos corruptos denuncian corrupción. De eso saben.

Milei acentúa en algunos argumentos claves, a saber:

1) La convulsión de un mundo en guerra y sus inevitables consecuencias sobre el país.

2) El rezago que dejó lo que define como el riesgo kuka, fundamentalmente con el accionar de las fuerzas opositoras durante varios meses del año pasado, con el fin de destrozar el corazón del programa económico, sancionando incluso numerosas leyes que ponían en riesgo el equilibrio fiscal.

3) La convicción que no va a cejar en sus “fundamentals económicos”, ej ley de financiamiento universitario y en señalar que las dificultades recientes, están en camino de superación y se avizoran meses de buenaventura y crecimiento económico inéditos; Luis “Toto” Caputo dixit.

Ni tanto ni tan poco

En el orden provincial , amén de las restricciones provocadas por la acción del gobierno nacional, nos atañen problemas propios que afectan a la vitivinicultura en el orden mundial, impactando sobre el mundo del vino, más las dificultades que atravesó el turismo, aventadas en este tiempo parcialmente y la caída de ingresos por las regalías petrolíferas Causas exógenas que golpean fuerte en la economía doméstica.

Pero hay culpas propias: Alcanza con analizar el estado del PBI. El ambientalista extremo paralizó a la provincia durante muchos años. La nula explotación racional y responsable de los recursos metalíferos privaron a Mendoza de recursos importantes, que otras provincias han sabido aprovechar debidamente. Gobiernos lentos y timoratos, como el de Rodolfo Suárez, o desatendidos, Celso Jaque y Paco Pérez, y demasiado precavido, como el primero de Alfredo Cornejo, actores principales.

Vaca Muerta Geopark

La demora en accionar sobre la lonja de Vaca Muerta en la provincia es otro factor clave en la consiguiente escasez de recursos provinciales. Falta infraestructura básica y hay que esperar confiados que avancen las exploraciones adicionales que anunció YPF. Se debe acelerar todo lo posible, porque las perspectivas son auspiciosas. La primavera económica que vive Neuquén, próxima a superar el PBI de Mendoza, lo atestigua.

Todos los productos del agro con valor agregado tienen una oportunidad nueva con la posibilidad de exportar sin aranceles a los países de la Unión Europea. Interesante el avance en energía solar.

No son buenos tiempos para la economía provincial. Hay que agudizar ingenio y esfuerzos.

En el orden nacional se debe separar “la paja del trigo”. No todo es un paraíso, como alega el libertarismo , ni un desastre completo como afirma el perokirchnerismo.

La economía no está en recesión. Lo cierto que es heterogénea. Hay sectores que crecen al 10, 15% y otras actividades tienen caída del hasta 30%, lo textil, por ejemplo. El comercio y la construcción en problemas. Cifras elevadas en ambos casos, los que suben y los que caen. También regionalizado. Algunas favorecidas, otras rezagadas. Imprescindible universalizar el crecimiento.

Dato puntual importante: está en la picota y el interés público el problema del financiamiento de las Universidades públicas. En este caso también es importante diferenciar “la paja del trigo”

Afirmación: la Universidad pública debe ser gratuita y laica. Un instrumento para que todo joven argentino tenga la opción de estudiar, capacitarse y lograr un instrumento de mejor vida y futuro. Está en el gen argentino.

Ahora, ¿cuál Universidad? La de Comechingines en Merlo; San Luis, a escasos kilómetros de la ciudad de San Luis. La universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Algunas del Conurbano bonaerense con decanos políticos militantes expresos fanáticos. La Universidad amurallada y encerrada en si mismo. La de estudiantes crónicos, que pasan años sin rendir materias o aprobando una anualmente. O también aquella en que un sólo estudiante estudia arpa y contiene 18 profesores. Hay más caso a citar.

Obvio es indispensable una universidad abierta, gratuita, que provea conocimiento actualizado con profesores capacitados y bien remunerados. Alumnos libres, que hagan política, que estudien y se capaciten, en tiempos lógicos, ni excesivamente estrictos, ni laxos en extremo. Que no vegeten sin sentido.

De nuevo, ni tanto ni tampoco

Tantos años de desvarío, irresponsabilidad, permisivismo, demagogia barata, falta de eficacia y eficiencia, corrupción reinante, no son gratis ni se resuelven rápido, tampoco con posiciones extremas o recetas ya probadas y fracasadas.

Es uno de los grandes dilemas nacionales. Está en el pueblo, consciente y comprometido, sin creer en soluciones mágicas, imposibles, ni caer en fanatismos ni extremismos, ayudar a resolverlo, mientras las cuentas públicas de la Nación y de Mendoza crujen.

No es sencillo que dejen de crujir. Tenerlo en cuenta.