Javier Milei y Luis Caputo en Expo EFI: qué se dijo sobre la economía

Expo EFI cerró su 13.ª edición con más de 8.000 asistentes, consolidándose como la principal convención de economía , finanzas e inversiones de la región. Reunió siete auditorios simultáneos, 120 conferencias, 150 empresas y más de 300 oradores, en un contexto clave para el país y el análisis económico, marcado además por la presencia y las definiciones del presidente Javier Milei .

A lo largo del evento —organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argenina—, se trazó una hoja de ruta detallada sobre la actualidad y las perspectivas económicas, profundizando en la dinámica de las finanzas y los mercados. Asimismo, los paneles brindaron herramientas clave sobre estrategias de inversión y permitieron debatir a fondo el programa económico vigente en directa relación con los desafíos del contexto internacional, aportando claridad sobre los ejes más destacados que marcarán la agenda del sector en los próximos meses.

Durante las dos jornadas del Congreso Económico Argentino —que se desarrolla en el marco de Expo EFI —, quienes enriquecieron la agenda con su asistencia fueron el presidente de la Nación, Javier Milei , el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , el presidente del BCRA, Santiago Bausilli, los ministros Federico Sturzenegger y Pablo Quirno. Además, Nicolás Aguzin (Bolsa de Hong Kong), Alfonso Prat-Gay, Marina Dal Poggetto, Claudio Zuchovicki, Emanuel Álvarez Agis, Andrés Malamud, Eduardo Costantini, Horacio Marín e Ignacio Costa, junto a gobernadores de provincias como Mendoza, San Juan y Catamarca.

"La edición 2026 consolida a Expo EFI como el principal punto de encuentro económico del país, ya que brindó un espacio de análisis estratégico hacia el futuro. Funcionarios y líderes del sector analizaron el presente económico argentino en el arranque del año”, señaló Esteban Domecq, presidente de la consultora Invecq y director general de Expo EFI y del Congreso Económico Argentino.

Otros espacios de la Expo EFI

El evento, además, combinó el análisis estratégico con una robusta oferta para el público, que incluyó 13 seminarios sectoriales, más de 30 workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales y un recinto bursátil.

“Expo EFI y el CEA confirman su liderazgo como los eventos más relevantes de economía y finanzas del país. Desde hace tres ediciones formamos parte de este proyecto y, junto con Invecq, hemos impulsado un crecimiento sostenido, generando una sinergia entre ambas organizaciones, que potencia los resultados”, expresó Fernando Gorbarán, presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina.

En un momento clave para el país, y en el marco del título ordenador del Congreso “Economía en transición: estabilización, reformas y crecimiento”, se logró generar un ámbito de análisis, debate y propuestas, para pensar el próximo capítulo de la economía argentina”, concluyó Domecq.